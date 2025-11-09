Big News: एमपी में तस्करों को पकड़ने गई नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग और पथराव..

बताया गया है कि रोला गांव के पास एक पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी में अंधेरे की वजह से भाग रहे डोडाचूरा तस्करों की गाड़ी फंस गई थी। ग्रामीण मदद की भावना से जब गाड़ी को निकालने के लिए जाने लगे तो तस्करों ने ग्रामीणों और सीबीएन की टीम के अधिकारियों पर हवाई फायर किया और मौके से भाग निकले। इसी बीच ग्रामीणों को लगा कि यह हथियार लेकर कंजर गांव में घुसे हैं तो ग्रामीणों ने सीबीएन के वाहन पर पर भी लगातार पथराव किया। जिससे सीबीएन का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर रिंगनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सीबीएन की टीम ने डोडाचूरा से भरी हुई गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है।