Big News: एमपी में तस्करों को पकड़ने गई नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग और पथराव..

Firing and stone pelting on narcotics team
Big News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां तस्करों को पकड़ने गई नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर फायरिंग और पत्थरबाजी हुई है। रविवार रात करीब 9 बजे की ये घटना है, राहत की बात ये है कि नारकोटिक्स टीम के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है। टीम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है।
रतलाम जिले के जावरा के रिंगनोद थाना इलाके के रोला गांव के पास रविवार रात को नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम डोडाचूरा तस्करों का वाहनों से पीछा कर रही थी। रात करीब 9 बजे तस्करों की गाड़ी ऐसे रास्ते पर फंस गई जहां आगे जाने का रास्ता नहीं था। पकड़े जाने के डर से तस्कर गाड़ी से उतरे और पीछा कर रही नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग कर फरार हो गए। नारकोटिक्स दल के किसी सदस्य को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके वाहन के कांच चकनाचूर हो गए। सूचना पर रिंगनोद पुलिस व बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस के अनुसार अपराधियों की तलाश की जा रही है।
बताया गया है कि रोला गांव के पास एक पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी में अंधेरे की वजह से भाग रहे डोडाचूरा तस्करों की गाड़ी फंस गई थी। ग्रामीण मदद की भावना से जब गाड़ी को निकालने के लिए जाने लगे तो तस्करों ने ग्रामीणों और सीबीएन की टीम के अधिकारियों पर हवाई फायर किया और मौके से भाग निकले। इसी बीच ग्रामीणों को लगा कि यह हथियार लेकर कंजर गांव में घुसे हैं तो ग्रामीणों ने सीबीएन के वाहन पर पर भी लगातार पथराव किया। जिससे सीबीएन का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर रिंगनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सीबीएन की टीम ने डोडाचूरा से भरी हुई गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग