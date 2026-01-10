Ratlam में बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल : संगठन और कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत

रतलाम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने शनिवार को रतलाम के अतिथि गार्डन में पार्टी की जिला बैठक, वीबी-जी रामजी जनजागरण अभियान, छोटी टोली के साथ सोशल मीडिया, आईटी टोली और मन की बात टोली की बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती संगठन शक्ति है। हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक योजना बनाकर संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना है। मजबूत संगठन से ही सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अटूट निष्ठा, अथक परिश्रम और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष, त्याग और विचारधारा के कारण आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर देश और समाज का मार्गदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं को खोज-खोजकर दायित्व देती है। पार्टी में किसी भी दायित्व के लिए किसी कार्यकर्ता को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। कार्यकर्ता की सक्रियता ही अवसर बनकर सामने आती है। भाजपा में कोई भी कितना भी बड़े दायित्व पर क्यों न हो, उसके मन में सदैव कार्यकर्ता भाव बना रहना चाहिए। जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण, त्याग और समर्पण से भरी रही है। एक समय ऐसा भी था जब बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जुटाना कठिन होता था, लेकिन आज भाजपा में कई करोड़ कार्यकर्ता हैं। भाजपा राष्ट्र सेवा और अपनी विचारधारा को लेकर चलने वाला आंदोलन है।