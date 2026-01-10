10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

#Ratlam में बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल : संगठन और कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत

संघर्ष, त्याग और विचारधारा से विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनी भाजपा

4 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jan 10, 2026

bjp state president in ratlam

bjp state president in ratlam

रतलाम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने शनिवार को रतलाम के अतिथि गार्डन में पार्टी की जिला बैठक, वीबी-जी रामजी जनजागरण अभियान, छोटी टोली के साथ सोशल मीडिया, आईटी टोली और मन की बात टोली की बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती संगठन शक्ति है। हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक योजना बनाकर संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना है। मजबूत संगठन से ही सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अटूट निष्ठा, अथक परिश्रम और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष, त्याग और विचारधारा के कारण आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर देश और समाज का मार्गदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं को खोज-खोजकर दायित्व देती है। पार्टी में किसी भी दायित्व के लिए किसी कार्यकर्ता को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। कार्यकर्ता की सक्रियता ही अवसर बनकर सामने आती है। भाजपा में कोई भी कितना भी बड़े दायित्व पर क्यों न हो, उसके मन में सदैव कार्यकर्ता भाव बना रहना चाहिए। जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण, त्याग और समर्पण से भरी रही है। एक समय ऐसा भी था जब बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जुटाना कठिन होता था, लेकिन आज भाजपा में कई करोड़ कार्यकर्ता हैं। भाजपा राष्ट्र सेवा और अपनी विचारधारा को लेकर चलने वाला आंदोलन है।

भाजपा का मूल आधार हमारा कार्यकर्ता है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक आपदा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने जनता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व ने देश को इस संकट से बाहर निकाला। भाजपा का मूल आधार उसका कार्यकर्ता है, जब तक कार्यकर्ता जुड़ा और सक्रिय रहेगा, तब तक पार्टी अडिग और सशक्त बनी रहेगी। भाजपा केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा और विचारधारा का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के पास मात्र दो सांसद थे, तब भी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को यह अटूट विश्वास था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा औैर आज वह विश्वास करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से साकार हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर पार्टी को रखें और पार्टी की विचारधारा का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से करें।

संकल्प के साथ कार्य करती है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सशक्त विचारधारा की पहचान है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और संस्कार के संकल्प के साथ कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से चौथे स्थान तक ऐतिहासिक प्रगति की है। भारत तेजी से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने में भाजपा की नीतियों की निर्णायक भूमिका रही है। आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। इस परिवर्तन के मूल में मजबूत संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता और स्पष्ट विचारधारा है। भाजपा का हर कार्य राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि यही विचारधारा आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत भारत की नींव रखेगी।

गांवों का विकास ही भारत के विकास की नींव है

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने वीबीजी-राम-जी जनजागरण अभियान की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पंचायतों को जवाबदेह बनाने और गांवों में पारदर्शी विकास की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पूर्व में मनरेगा जैसी योजनाओं में बिचौलियों की सक्रियता के कारण मजदूरों को उनका पूरा हक नहीं मिल पाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तकनीक और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से इस व्यवस्था को सुधारते हुए गांवों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। भाजपा नामों की राजनीति नहीं, बल्कि काम और परिणाम की राजनीति में विश्वास करती है। हमारी संगठन और सरकारों ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार किया, वहीं स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को पुनर्जीवित कर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया गया है।

विकास ही भारत के विकास की नींव

गांवों का विकास ही भारत के विकास की नींव है। भाजपा सरकारों ने गांवों के स्वरूप, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर, ठोस और परिणामदायक कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर कार्य पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर करें, क्योंकि भाजपा में सम्मान और दायित्व व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि उसके कार्य, समर्पण और निष्ठा से तय होते हैं। बैठक में मंत्री चेतन्य काश्यप, संभाग प्रभारी सुरेश आर्य, सांसद सुधीर गुप्ता, प्रदीप पांडेय, जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, विधायक राजेंद्र पांडेय, मथुरालाल डामर एवं चिंतामणि मालवीय सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सम्मान से ही समाज व राष्ट्र आगे बढ़ता है

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने शनिवार को रतलाम के बड़बड़ रोड स्थित विधायक सभागृह में चेतन्यकाश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। शिक्षा से ही प्रतिभाएं निखरती हैं और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। जिन देशों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, वे आज विश्व में अग्रणी हैं। भारत भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और वह दिन दूर नहीं जब विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होगा। इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना होगा। उन्होंने ढाई हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान को प्रेरणादायक बताते हुए चेतन कश्यप फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभाओं को पहचान कर सम्मानित करना ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण है।

बूथ अध्यक्ष के निवास पहुंचकर किया भोजन

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने शहर के सखवाल नगर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मंडल के बूथ क्रमांक 55 के बूथ अध्यक्ष अमन बोयत के निवास पहुंचकर भोजन कर परिजनों से भेंट की।

किया लोकतंत्र सेनानी और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने लोकतंत्र सेनानी और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोकतंत्र सेनानी बजरंग पुरोहित, महेन्द्र नाहर, चंदन पिरोदिया, सुरेश चन्द्र गोरेचा, शंकरलाल माली, पूर्व विधायक जितेन्द्र गेहलोत, मनोज चावला, दिलीप मकवाना, भरत दास बैरागी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश मेहरा, ईश्वरलाल पाटीदार, राजेन्द्र सिंह लुनेरा, वरिष्ठ नेता मनोहर पोरवाल, पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा एवं सुनीता यार्दे को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 10:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल : संगठन और कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

# Ratlam में वृद्ध आश्रम के वृद्धों का डाइट चार्ट निर्धारित

ADM Red Cross Society News ratlam
रतलाम

अहंकार पतन ओर ले जाता, भक्ति ईश्वर से जोड़ती

Breaking News Bhakti
रतलाम

पुलिस को बीते साल 1007 शिकायत हेल्पलाइन पर मिली, इस साल जनता के बीच जाने की योजना

Ratlam Police mobile helpline number
रतलाम

रतलाम में 58 रुपए प्रति लीटर दाम वाले दूध के दाम 60 रुपए करने का निर्णय

Ratlam Collector
रतलाम

तीन दिन में संतोषप्रद जवाब नहीं तो होगी एक पक्षीय कार्रवाई

Women and Child Development Department News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.