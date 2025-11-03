Breaking सीबीएन ने पकड़ा अवैध पोस्ता, भारी बल के बाद भी आरोपी भागने में सफल

लावारिस वाहन की तलाशी लेने पर चार काले प्लास्टिक बैगों में भरा 40.210 किलोग्राम अवैध पोस्ता बरामद हुआ। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद प्रतिबंधित सामग्री और वाहन को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इस बात की पड़ताल कर रहा है कि वाहन किसका है व इसको लेकर कहां से चालक चला था। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।