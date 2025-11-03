Breaking सीबीएन ने पकड़ा अवैध पोस्ता, भारी बल के बाद भी आरोपी भागने में सफल

रतलाम। मादक पदार्थ विरोधी अभियान के क्रम में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), नीमच के अधिकारियों की एक निवारक टीम ने चित्तौडगढ़ की ओर नीमच-चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर नयागांव टोल प्लाजा के पास एक सफेद स्विफ्ट कार को रोका और चार काले रंग के प्लास्टिक बैग में छुपाएं गए 40.210 किलोग्राम अवैध पोस्ता को बरामद किया है। हालांकि कार चालक भागने में सफल हो गया।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार गुप्त सूचना मिलने पर कि गुजरात के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक सफेद स्विफ्ट कार मंदसौर क्षेत्र से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की ओर अवैध डोडा-पोस्त लेकर जा रही है, सीबीएन नीमच के अधिकारियों की टीम गठित की और सुबह रवाना की गई। संदिग्ध मार्ग पर निगरानी रखी गई और उक्त वाहन नयागांव टोल प्लाजा पर देखा गया।
चालक भागने में रहा सफल
पहचान के बाद जब रुकने का इशारा किया गया, तो चालक ने अपने वाहन को पीछे की ओर मोड़ लिया। पुलिस बैरिकेड और टोल बैरियर तोड़करचित्तौड़गढ़ की ओर भाग गया। सीबीएन अधिकारियों ने फिल्मी अंदाज में गाड़ी का पीछा किया, जो बाद में राजमार्ग के किनारे लावारिस हालत में मिली। अधिकारियों के पीछा करने के बावजूद, चालक पास के गीले खेतों में भागकर भागने में सफल रहा।
सीसीटीवी कैमरों की जांच
लावारिस वाहन की तलाशी लेने पर चार काले प्लास्टिक बैगों में भरा 40.210 किलोग्राम अवैध पोस्ता बरामद हुआ। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद प्रतिबंधित सामग्री और वाहन को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इस बात की पड़ताल कर रहा है कि वाहन किसका है व इसको लेकर कहां से चालक चला था। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।
