Ratlam में इंडस्ट्रियल एरिया के ब्रिज पर स्पॉन के सीसी का काम शुरू

रतलाम. महू-नीमच हाईवे और जावरा रोड को इंडस्ट्रियल एरिया से जोडऩे के लिए बनाए जा रहे रेलवे ब्रिज का काम तेज हो गया है। पिल्लरखड़े करने के बाद स्पॉन (स्लैब) डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम में एक माह से ज्यादा का समय लगना है। इससे कहा जा सकता है कि चार-छह माह में इससे आवागमन शुरू होने की संभावना बन गई है। सेतु निगम के अनुसार ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार के पास अभी पर्याप्त समय है और समय से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा।