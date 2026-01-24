Ratlam में इंडस्ट्रियल एरिया के ब्रिज पर स्पॉन के सीसी का काम शुरू

महू-नीमच हाईवे और जावरा रोड को इंडस्ट्रियल एरिया से जोडऩे के लिए बनाए जा रहे रेलवे ब्रिज का काम तेज हो गया है।
रतलाम. महू-नीमच हाईवे और जावरा रोड को इंडस्ट्रियल एरिया से जोडऩे के लिए बनाए जा रहे रेलवे ब्रिज का काम तेज हो गया है। पिल्लरखड़े करने के बाद स्पॉन (स्लैब) डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम में एक माह से ज्यादा का समय लगना है। इससे कहा जा सकता है कि चार-छह माह में इससे आवागमन शुरू होने की संभावना बन गई है। सेतु निगम के अनुसार ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार के पास अभी पर्याप्त समय है और समय से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा।
पिल्लरखड़े करने के बाद इन पर स्पॉन डालने के लिए स्टील (सरिया बंधाई) का काम पिछले सप्ताह शुरू हुआ जो पूरा कर लिया गया है। अब इस पर सीमेंट कांक्रीट का मटेरियल डालना शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ काम में काफी तेजी आ गई है। जावरा रोड की तरफ का हिस्सा कम होने से वहां बाद में काम करने की योजना पर अमल किया जा रहा है।
ब्रिज की रेलवे पटरी पर बहुत कम ऊंचाई रखी गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पटरी के दोनों तरफ काफी ऊंची जगह है और पटरी गहराई वाले हिस्से से निकल रही है। इससे ब्रिज की ऊंचाई कम होने से लागत भी कम आई है। सेतु निगम के एसडीओ रघुनाथ सूर्यवंशी के अनुसार काम अच्छी गति से चल रहा है। ठेकेदार को अगले माह तक स्लैब डालने की तैयारी करने के हिसाब से ही काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
इंडस्ट्रियल एरिया-जावरा रोड ब्रिज
स्वीकृत राशि - 1620.80
पुल की लंबाई - 494.360 मीटर
चौड़ाई - 12 मीटर
ऊंचाई - 10.710 मीटर (रेलवे पटरी से)
गहराई होगी - 45 से 50 फीट
पाइल की गोलाई - 2.5 मीटर
इंडस्ट्रियल एरिया को जावरा रोड से जोडऩे वाले रेलवे ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है। पाइप के ऊपर स्पान (स्लैब) में स्टील का काम हो चुका है और सीसी डालना शुरू कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि जल्द इसे पूरा कर दें जिससे आवागमन शुरू हो सके।
रघुनाथ सूर्यवंशी, एसडीओ सेतु निगम
