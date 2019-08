Ways to Revive a Cell Phone Battery पानी में गए मोबाइल की बैटरी की नमी को दूर कर देती है ये सफेद पुडि़या

This white powder removes the moisture of the mobile battery in water - पानी में गए मोबाइल की बैटरी की नमी को दूर कर देती है ये सफेद पुडि़या