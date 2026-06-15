रतलाम के इस रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर

ये रहे कार्यक्रम में हुए शामिल

कार्यक्रम में एडीआरएम योगेश मित्तल, सीपीएम सौरभ मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि एवं रेलवे सलाहकार समिति सदस्य नंदन जैन, पूर्व विधायक मनोज चावला, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार, महेंद्र गादिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया, शुभम राठौड़, हरिसिंह गुर्जर, लोकेश शर्मा, गोपाल डांगी, उपेंद्र सिंह यादव तथा धर्मचंद जैन सहित कार्यक्रम में दिनेश कोठारी, कमल गुप्ता, अनिल भरावा, प्रमोद मेहता, राकेश दायमा, मोहक मेहता, कैलाश सांखला, बद्री ट्रेलर, पवन शर्मा, नवीन मेहता, जतिन दायमा, राजेश भेसोटा, वैभव मादलिया, सांकेत पोरवाल, सुरेश पोरवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सरपंच आदि कई नागरिक उपस्थित रहे। संचालन लोकेश शर्मा ने किया तथा आभार दिलीप सिंह डोडिया ने माना।