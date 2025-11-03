केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 में होगी

रतलाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के आयोजन की घोषणा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार भी परीक्षा दो पेपर्स में होगी। इसमें पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आयोजित करेंगे।
सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ ही यह जानकारी दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया किसी भी समय शुरू की जा सकती है। आवेदन शुरू होते ही विस्तृत अधिसूचना वेबसाइट सीबीएसई पर जारी की जाएगी।
परीक्षा के यह रहेंगे पात्रता मानदंड
पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या उसके समकक्ष योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। कुछ मामलों में स्नातक डिग्री के साथ बीएड धारक भी पात्र होंगे।
पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए उम्मीदवारों को स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डीएलएड या इसके समकक्ष कोर्स पास होना आवश्यक है।
पेपर 1 में पास उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, जबकि पेपर 2 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए पात्र माने जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया ऐसे चलेगी
- उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई के पोर्टल पर जाना होगा।
- केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, पता आदि डिटेल्स भरना होगी।
- हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करना होगा।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट करना होगा।
- आवदेक को अपने आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।
इतना होगा आवेदन शुल्क
- केवल एक पेपर (पेपर 1 या 2) के लिए आवेदन शुल्क ₹1000 होगा।
- दोनों पेपर्स के लिए ₹1200 का शुल्क जमा करना होगा।
- एससी-एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क ₹500 और दोनों पेपर्स के लिए ₹600 निर्धारित किया गया है।
परीक्षा प्रारूप ऐसा होगा
- सीटीईटी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी। प्रत्येक पेपर का समय दो घंटे तीस मिनट होगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीएसई की यह घोषणा शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है।
डॉ श्वेता विंचुलकर, जिला कॉर्डिनेटर, सीबीएसई
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग