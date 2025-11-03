केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 में होगी

रतलाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के आयोजन की घोषणा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार भी परीक्षा दो पेपर्स में होगी। इसमें पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आयोजित करेंगे।