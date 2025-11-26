घर के सामने से दलित दुल्हन की बिंदोली निकलना दबंगों को गुजरी इतनी नागवार, जमकर कटा बवाल

MP News : एक तरफ जहां आजाद भारत के 78 साल बीत जाने के बाद सरकार द्वारा देश में जात-पात और ऊंच-नीच के भेद खत्म करने और सबकों बराबरी के अधिकार देने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक युग के इस भारत में कुछ लोग फूहड़ मानसिकता का उदाहरण देते हुए वर्ण-जाति का अंतर बताकर इंसानों-इंसानों में फर्क होने का दावा करते हुए उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, जहां के दबंगों को अपने घर के सामने से एक दुल्हन की बिंदोली निकलना इस लिए नागवार गुजरा कि, वो दलित वर्ग से थी।