रतलाम

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: प्रदेश की टॉपटेन में रतलाम पिछड़ा , संभाग में छठे, प्रदेश में 21 वें नंबर पर पहुंचा

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की टॉपटेन में उज्जैन संभाग के तीन जिले मंदसौर, उज्जैन व नीमच ने स्थान प्राप्त किया है।

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 02, 2025

cm mohan yadav

रतलाम. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की टॉपटेन में उज्जैन संभाग के तीन जिले मंदसौर, उज्जैन व नीमच ने स्थान प्राप्त किया है। एक समय प्रदेश में टॉप पर रहने वाले रतलाम इस बार पिछड़ गया है। वह संभाग में छठे व प्रदेश में 21 वें नंबर पर पहुंच गया। प्रदेश स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद जारी सूची मेें 131 प्रतिशत वितरण कर पहले नंबर पर जिला निवारी रहा। उज्जैन संभाग का मंदसौर जिला पांचवें, उज्जैन सातवें व नीमच 9 वें स्थान पर रहा।

संभाग के ये जिले पिछड़े

इसके अलावा संभाग के देवास, शाजापुर, रतलाम व आगरमालवा पिछड़ गए हैं। इसमें देवास 11 वें स्थान पर शाजापुर 15 वें, रतलाम 21 वें व आगर मालवा 29 वें नंबर पर रहा।

प्रदेश का औसत प्रतिशत 70.05

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में प्रकरणों में राशि वितरण का औसत प्रतिशत 70.05 रहा। जबकि प्रकरण स्वीकृति का प्रतिशत 75.11 प्रतिशत रहा। इस योजना में प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर आठ हजार का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले 13 हजार से अधिक आवेदन आए। इसमें से बैंकों ने 6009 प्रकरण में 41 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की। 5604 प्रकरणों में 38 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण कर दिया है।

संभाग के तीन जिले टॉपटेन में

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन में संभाग के तीन जिलों के अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की टॉपटेन की सूची में स्थान प्राप्त किया है। जो जिले योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ गए हैं। उन जिलों के अधिकारियों को भी इसी माह में लक्ष्यपूर्ति करने के लिए निर्देशित किया है।

अमरसिंह मोरे, संयुक्त संचालक, उद्योग, उज्जैन।

हमारा फोकस लक्ष्य पूर्ति का है

हमारा फोकस लक्ष्य पूर्ति का है। इसको लेकर के कार्य कर रहे हैंं। नवंबर माह के अंत तक दिए गए लक्ष्य की पूर्ति कर ली जाएगी। उसके बाद शेष लोगों को भी लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

अतुल वाजपेयी, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, रतलाम।

संभाग के जिलों की स्थिति -

जिला लक्ष्य आवेदन बैंक को भेजे बैंक द्वारा स्वीकृत बैंक द्वारा वितरण

मंदसौर 192 453 384 203 199

उज्जैन 208 432 402 218 208

नीमच 120 194 177 107 105

देवास 216 364 314 197 183

शाजापुर 112 180 172 097 092

रतलाम 216 367 341 185 174

आगरमालवा 88 171 154 63 62

Published on:

02 Nov 2025 12:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: प्रदेश की टॉपटेन में रतलाम पिछड़ा , संभाग में छठे, प्रदेश में 21 वें नंबर पर पहुंचा

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

