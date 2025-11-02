मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: प्रदेश की टॉपटेन में रतलाम पिछड़ा , संभाग में छठे, प्रदेश में 21 वें नंबर पर पहुंचा

रतलाम. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की टॉपटेन में उज्जैन संभाग के तीन जिले मंदसौर, उज्जैन व नीमच ने स्थान प्राप्त किया है। एक समय प्रदेश में टॉप पर रहने वाले रतलाम इस बार पिछड़ गया है। वह संभाग में छठे व प्रदेश में 21 वें नंबर पर पहुंच गया। प्रदेश स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद जारी सूची मेें 131 प्रतिशत वितरण कर पहले नंबर पर जिला निवारी रहा। उज्जैन संभाग का मंदसौर जिला पांचवें, उज्जैन सातवें व नीमच 9 वें स्थान पर रहा।