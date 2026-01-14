Ratlam में कम्युनिटी पुलिसिंग : पुलिस ने ग्रामीणों से संवाद कर जानी समस्याएं

जनसंवाद में ग्राम के सरपंच, पंचगण, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान थाना प्रभारी जैन ने ग्रामीणों से नवीन कानून की भी जानकारी दी। साथ ही नाबालिगों के वाहन चलाने से होने वाले दुष्परिणाम, सडक़ दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि, शादी-विवाह के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों को इन बुराइयों से दूर रहने एवं सतर्कता बरतने की समझाइश दी गई।