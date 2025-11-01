अपने भीतर देवों को जगाने का दिन है देव उठनी एकादशी

रतलाम। देव उठनी एकादशी को हम लोग यह समझ कर मनाते हैं कि इस दिन देव जाग उठते हैं। यह हमारी गरीब सोच है कि अभी तक देव सोये पड़े रहे, और अब जाग उठेंगे। देवों को निमिष भर के लिये झपकी भी लग जाये, तो पूरे ब्रह्माण्ड में खलबली मच जाये। देव कभी नहीं सोते। जो सो जाये, वह देव ही कैसे? क्या यह सम्भव है कि देव निद्रा में लीन हो जायें, और संसार-चक्र चलता रहे। संसार को चलाने के लिये देवों को लगातार श्रम करना पड़ता है। उनमें आपसी समन्वय होता है, संगठन होता है। देवों के बीच कभी कोई स्पर्धा नहीं होती, वैमनस्यनहीं होता। वे एक-दूसरे के सहायक होते हैं। वे हमेशा जागते रहते हैं, और सोये हुओं को जगाते रहते हैं।