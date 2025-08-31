जीतू पटवारी को धाकड़ समाज ने दिखाए काले झंडे, पुतला जलाया, उठी कार्रवाई की मांग

Dhakad Community Protest :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले को काले झंटे दिखाने का मामला सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि, प्रदर्शनकारियों द्वारा इस दौरान जीतू पटवारी की गाड़ी पर पत्थर से हमला तक किया गया है, जिससे उनके वाहन का कांच फूट गया है। गनीमत रही कि, हमले में जीतू पटवारी बाल-बाल बच गए। वरना उन्हें गंभीर चोट आ सकती थी। बताया जा रहा है कि, धाकड़ समाज द्वारा किए गए प्रदर्शन का कारण पिछले दिनों पटवारी के एक बयान के चलते किया गया है। धाकड़ समाज के लोग टिप्पणी को लेकर नाराज हैं। वहीं, जावरा के घंटाघर चौराहे पर भी समाज के लोगों ने जमकर विरध प्रदर्शन करते हुए पटवारी पर केस दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा।