Elelction 2025 : दिसंबर में होंंगे जेसी बैंक निदेशक मंडल के चुनाव

रेलवे में कर्मचारियों को बच्चों के विवाह, पढ़ाई, पर्सनल आदि के लिए नाममात्र के ब्याज पर कर्ज देने के लिए जेसी बैंक की स्थापना की गई। पूरे देश में इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सालाना होने वाली बैठक में कर्मचारियों के लिए कर्ज की ब्याज दर बढ़ाना, कम करना आदि सहित नई सुविधाओं पर बात की जाती है। आमतौर पर जेसी बैंक के चुनाव वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ लड़ती है। जुलाई में रेलवे संगठन के चुनाव में देशभर में भारतीय रेल मजदूर संघ को भी मान्यता मिल गई है। पश्चिम रेलवे में कई जगह इसी का संगठन पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद ने कहीं पर दूसरा तो कहीं पर तीसरा स्थान बनाया है। ऐसे में इस बार जेसी बैंक में तीसरा विकल्प भी कर्मचारियों के सामने रहेगा।