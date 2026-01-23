Ratlam में जीबीएस सर्तकता: शुक्रवार को 40 घरों किया सर्वे, दी समझाइश

रतलाम में जीबीएस संदिग्ध, इंदौर में उपचारत, सीएमएचओ की गठित टीम कर रही सर्वे
रतलाम. शहर में भी गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली हैं। जिसका उपचार वर्तमान में इंदौर ने चल रहा हैं। जो जिन क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है, वहां सर्वे कर रहे हैं। शहर में ‘जीबीएस‘ गुलियन-बैरे सिंड्रोम का संदिग्ध मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सखवाल नगर सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं। शुक्रवार को भी 40 से अधिक घरों पर सेक्टर सुपरवाइजर एवं आशा कार्यकर्ता ने सर्वे, कर लोगों को जागरूक करते हुए सर्तकता बरतने को कहा। सर्वे टीम के डॉ. गौरव बोरीवाल ने बताया कि संदिग्ध मरीज इंदौंर में उपचार चल रहा हैं। जीबीएस के कारण व्यक्ति का संतुलन बिगडऩा, झुनझुनी आना, मांसपेशियों की ताकत कम होना आदि लक्षण होते हैं। इसके लिए बासी खाना नहीं खाना हैं, पानी उबालकर पीने का है। सखवाल नगर के आसपास ही सर्वे किया गया।
गठित टीम के सदस्य कर रहे सर्वे
शहर के वार्ड क्रमांक 13 के क्षेत्र सखवाल नगर में गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जी.बी.एस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिलने पर गुरुवार को सखवाल नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सर्वे डॉ. अभय ओहरी डॉ. बोरीवाल, सुपरवाइजर व आशा कार्यकर्ता ने सर्वे कर जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया कि सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन किया है। सर्वे टीम में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। एमडी मेडिसीन डॉ. अंकित जैन की जिला चिकित्सालय रतलाम में ड्यूटी लगाई गई।
इनकी लगाई सर्वे टीम में ड्यूटी
शहरी नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात रंजन की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिलीप नगर, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभय ओहरी की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक जवाहर नगर एवं एएनएम मीना रजावत, सेक्टर सुपरवाईजर अनिता धोलपुरिया आशा कार्यकर्ता उषा वर्मा, आशा कार्यकर्ता श्यामा खराड़ी, आशा कार्यकर्ता ललिता पंवार की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक जवाहर नगर में ड्युटी लगाई गई।
जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश
जिन क्षेत्र से बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है उन क्षेत्र में सर्वे टीम की ओर से चिन्हांकित संदिग्ध मरीज की जानकारी के साथ पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाही कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं ई -मेल के माध्यम से ई -मेल आई डी पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों को आदेशित किया है।
