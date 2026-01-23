Ratlam में जीबीएस सर्तकता: शुक्रवार को 40 घरों किया सर्वे, दी समझाइश

रतलाम. शहर में भी गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली हैं। जिसका उपचार वर्तमान में इंदौर ने चल रहा हैं। जो जिन क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है, वहां सर्वे कर रहे हैं। शहर में ‘जीबीएस‘ गुलियन-बैरे सिंड्रोम का संदिग्ध मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सखवाल नगर सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं। शुक्रवार को भी 40 से अधिक घरों पर सेक्टर सुपरवाइजर एवं आशा कार्यकर्ता ने सर्वे, कर लोगों को जागरूक करते हुए सर्तकता बरतने को कहा। सर्वे टीम के डॉ. गौरव बोरीवाल ने बताया कि संदिग्ध मरीज इंदौंर में उपचार चल रहा हैं। जीबीएस के कारण व्यक्ति का संतुलन बिगडऩा, झुनझुनी आना, मांसपेशियों की ताकत कम होना आदि लक्षण होते हैं। इसके लिए बासी खाना नहीं खाना हैं, पानी उबालकर पीने का है। सखवाल नगर के आसपास ही सर्वे किया गया।