Ratlam में जीबीएस संदिग्ध, इंदौर में उपचारत

सीएमएचओ ने गुलियन-बैरे सिंड्रोम के लिए गठित की सर्वे टीम
रतलाम. शहर में भी गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली हैं। जिसका उपचार वर्तमान में इंदौर ने चल रहा हैं। जिले में सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन कर दिया गया हैं, जो जिन क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है, वहां सर्वे कर रहे हैं।
शहर के वार्ड क्रमांक 13 के क्षेत्र सखवाल नगर में गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जी.बी.एस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली। जो कि वर्तमान में इंदौर में उपचारत है। सखवाल नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सर्वे डॉ. अभय ओहरी डॉ. गौरव बोरीवाल, सुपरवाइजर व आशा कार्यकर्ता ने सर्वे कर जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया कि सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन किया है। सर्वे टीम में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। एमडी मेडिसीन डॉ. अंकित जैन की जिला चिकित्सालय रतलाम में ड्यूटी लगाई गई।
इनकी लगाई सर्वे टीम में ड्यूटी
शहरी नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात रंजन की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिलीप नगर, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभय ओहरी की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक जवाहर नगर एवं एएनएम मीना रजावत, सेक्टर सुपरवाईजर अनिता धोलपुरिया आशा कार्यकर्ता उषा वर्मा, आशा कार्यकर्ता श्यामा खराड़ी, आशा कार्यकर्ता ललिता पंवार की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक जवाहर नगर में ड्युटी लगाई गई।
जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश
जिन क्षेत्र से बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है उन क्षेत्र में सर्वे टीम की ओर से चिन्हांकित संदिग्ध मरीज की जानकारी के साथ पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाही कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं ई -मेल के माध्यम से ई -मेल आई डी पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों को आदेशित किया है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग