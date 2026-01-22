22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में जीबीएस संदिग्ध, इंदौर में उपचारत

रतलाम. शहर में भी गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली हैं। जिसका उपचार वर्तमान में इंदौर ने चल रहा हैं। जिले में सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन कर दिया गया हैं, जो जिन क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है, वहां सर्वे कर रहे हैं। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jan 22, 2026

GBS News Ratlam

सीएमएचओ ने गुलियन-बैरे सिंड्रोम के लिए गठित की सर्वे टीम

रतलाम. शहर में भी गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली हैं। जिसका उपचार वर्तमान में इंदौर ने चल रहा हैं। जिले में सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन कर दिया गया हैं, जो जिन क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है, वहां सर्वे कर रहे हैं।

शहर के वार्ड क्रमांक 13 के क्षेत्र सखवाल नगर में गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जी.बी.एस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली। जो कि वर्तमान में इंदौर में उपचारत है। सखवाल नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सर्वे डॉ. अभय ओहरी डॉ. गौरव बोरीवाल, सुपरवाइजर व आशा कार्यकर्ता ने सर्वे कर जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया कि सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन किया है। सर्वे टीम में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। एमडी मेडिसीन डॉ. अंकित जैन की जिला चिकित्सालय रतलाम में ड्यूटी लगाई गई।

इनकी लगाई सर्वे टीम में ड्यूटी
शहरी नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात रंजन की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिलीप नगर, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभय ओहरी की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक जवाहर नगर एवं एएनएम मीना रजावत, सेक्टर सुपरवाईजर अनिता धोलपुरिया आशा कार्यकर्ता उषा वर्मा, आशा कार्यकर्ता श्यामा खराड़ी, आशा कार्यकर्ता ललिता पंवार की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक जवाहर नगर में ड्युटी लगाई गई।

जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश
जिन क्षेत्र से बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है उन क्षेत्र में सर्वे टीम की ओर से चिन्हांकित संदिग्ध मरीज की जानकारी के साथ पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाही कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं ई -मेल के माध्यम से ई -मेल आई डी पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों को आदेशित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 10:50 pm

Published on:

22 Jan 2026 10:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में जीबीएस संदिग्ध, इंदौर में उपचारत

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिजिटल अरेस्ट करने वाली पूर्व में पकड़ाई गैंग के ही सदस्य हैं ये सभी

डिजिटल अरेस्ट करने वाली पूर्व में पकड़ाई गैंग के ही सदस्य हैं ये सभी
क्राइम

पुलिस को आशंका कि संभवत: वह दूसरे शहरों में पुलिस की वर्दी का करता था उपयोग

पुलिस को आशंका कि संभवत: वह दूसरे शहरों में पुलिस की वर्दी का करता था उपयोग
क्राइम

उज्जैन में पता चली मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले विषैले सर्पो की प्रजाति

Snake bite news Ratlam
रतलाम

रतलाम में सोना डेढ़ लाख, चांदी तीन लाख पार, एक दिन में चांदी में रिकार्ड 23,500 रुपए का उछाल, सोना 4500 रुपए तेज, सोने के मुकाबले चांदी पांच गुना चढ़ी

Silver price today jumps
रतलाम

#Ratlam मंडी में एक फरवरी से बदल जाएगी हम्माली दर

Agricultural Produce mndi News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.