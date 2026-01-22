Ratlam में जीबीएस संदिग्ध, इंदौर में उपचारत

रतलाम. शहर में भी गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली हैं। जिसका उपचार वर्तमान में इंदौर ने चल रहा हैं। जिले में सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन कर दिया गया हैं, जो जिन क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों की सूचना मिली है, वहां सर्वे कर रहे हैं।



शहर के वार्ड क्रमांक 13 के क्षेत्र सखवाल नगर में गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जी.बी.एस) के संदिग्ध मरीज की जानकारी मिली। जो कि वर्तमान में इंदौर में उपचारत है। सखवाल नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सर्वे डॉ. अभय ओहरी डॉ. गौरव बोरीवाल, सुपरवाइजर व आशा कार्यकर्ता ने सर्वे कर जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया कि सावधानी एवं जांच के लिए जिले में सर्वे टीम का गठन किया है। सर्वे टीम में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। एमडी मेडिसीन डॉ. अंकित जैन की जिला चिकित्सालय रतलाम में ड्यूटी लगाई गई।