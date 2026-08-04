बिजली चोरों की अब खेर नहीं, ‘वी कनेक्ट’ एप से मिलेगा इनाम

बिजली चोरी के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर

यह योजना रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और मालवा क्षेत्र के जागरूक नागरिकों को बिजली चोरी के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर दे रही है। सूचनादाता को अपनी बैंकिंग डिटेल भी एप पर देनी होती है, ताकि सूचना सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया से जमा की जा सके। यह प्रोत्साहन राशि दस हजार या अधिक की आंकलित राशि वाले प्रकरणों पर ही देय होगी।