Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में राम नाम महिमा.. 108 साल बाद पत्रक पहुंचे अयोध्याधाम

25 नवंबर को श्रीराम जानकी विवाह पंचमी पर सजेगा मंदिर

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 22, 2025

ratlam news


रतलाम. राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली... ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली...। धार्मिक नगरी रतलाम में इस साल राम नाम से ओतप्रोत श्रीराम जानकी विवाह पंचमी भव्य आयोजन अयोध्या धाम में होने जा रहा हैं। जहां पूरे मंदिर को राम नाम से सजाया जाएगा, जिसकी तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। आयोजन की भव्यता इसलिए ओर बढ़ जाती है कि इसमें 1917 यानी 108 साल पहले लिखे राम नाम के पत्रक भी शामिल हो रहे हैं। कुछ हस्त लिखित हजारों राम नाम के पत्रक ऐसे भी है, जिन्हें टाइप नहीं किया पर वह लगते है ऐसे जैसे इसमें राम नाम की शक्ति समाहित हो, क्योंकि एक शब्द न छोटा न बड़ा है, न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे। किसी राम भक्त ने हनुमान चालीसा ही राम नाम से लिखकर पहुंचाई हैं। जिसकी चौपाई का हर शब्द राम नाम से भरा पड़ा हैं।

शहर के अमृत सागर तालाब स्थित प्राचीन श्रीगढक़ैलाश महादेव मंदिर परिसर में 25 नवंबर को श्रीराम जानकी विवाह पंचमी पर सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे मंदिर को करोड़ों की संख्या में लिखे राम नाम से सजाया जा रहा है। सुबह मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। इसके बाद सुबह से रात तक राम नाम से सजे मंदिर के धर्मालु दर्शन लाभ ले सकेंगे। शाम को आरती के बाद भंडारा प्रसादी का आयोजन होगा। मंदिर में लगने वाले राम नाम के पत्रक को आकर्षक रूप दिया जा रहा हैं। इनको आयुष पाटनिया, मोक्षता शर्मा, लवी बोराना, सुहानी राठौड़़, स्नेहा रेडा, सारिका सोनी, श्रद्धा मालवीय राम लिखे पत्र को नोट, झूमर, नाव, तितली, कमल आदि के रूप में सजा रही हैं।

कोई शब्द छोटा बड़ा

अब भी शहर में कई घरों में राम नाम लिखे जा रहे हैं। एक भक्त ने तो पूरी हनुमान चालीसा राम नाम से लिखकर पुस्तकें पहुंचाई हैं। जग में सुंदर है दो नाम... चाहे कृष्ण कहो या राम...सीताराम, राधेकृष्ण, श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम, जय हनुमान, श्रीगणेशाय नम:, ऊ नम: शिवाय, रिद्धि-सिद्धि, लाभ-शुभ, पवन तनय राम नाम से लिखी पुस्तकों का अद्भुत भंडार एकत्रित अयोध्या धाम मंदिर के लिए हो रहा हैं।

अंत समय तक राम नाम...

राम नाम के बड़े प्रचारक रहे स्व. लक्ष्मीनारायण मोतीलाल सोनी जिन्होंने करोड़ों की संख्या में राम नाम लिखे, इनके हाथों लिखी पुस्तकें आज भी सुरक्षित हैं। भक्त शैलेंद्र सोनी का कहना है कि जीवन के अंतिम समय में भी राम नाम लिखते हुए विराम लिया। इनके पलंग पर हर समय राम नाम की पुस्तक और पेन मार्कर आदि सामग्री रखी रहती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 12:10 am

Published on:

22 Nov 2025 12:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में राम नाम महिमा.. 108 साल बाद पत्रक पहुंचे अयोध्याधाम

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में कंजरों के दलालों पर शिकंजा कसना शुरू, दो दर्जन बाउंड ओवर किए

Crime News
रतलाम

समाधान योजना : 1952 उपभोक्ताओं को मिला 7.29 लाख की सरचार्ज माफी का लाभ

CM Mohan yadav
रतलाम

BIG BREAKING : इंदौर-रतलाम वाया फतेहाबाद दोहरीकरण 1780 करोड़ में करेंगे पूरा

ratlam breaking news
रतलाम

एमपी में निकली अंधविश्वास की ‘बारात’, ढ़ोल बजाते आत्मा लेने पहुंचे लोग, देखें वीडियो

ratlam
रतलाम

एमपी के मंत्री के कार्यालय का किया घेराव, सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं का बड़ा फैसला करेंगे हड़ताल

MP News Ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.