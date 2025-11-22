Ratlam में राम नाम महिमा.. 108 साल बाद पत्रक पहुंचे अयोध्याधाम



रतलाम. राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली... ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली...। धार्मिक नगरी रतलाम में इस साल राम नाम से ओतप्रोत श्रीराम जानकी विवाह पंचमी भव्य आयोजन अयोध्या धाम में होने जा रहा हैं। जहां पूरे मंदिर को राम नाम से सजाया जाएगा, जिसकी तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। आयोजन की भव्यता इसलिए ओर बढ़ जाती है कि इसमें 1917 यानी 108 साल पहले लिखे राम नाम के पत्रक भी शामिल हो रहे हैं। कुछ हस्त लिखित हजारों राम नाम के पत्रक ऐसे भी है, जिन्हें टाइप नहीं किया पर वह लगते है ऐसे जैसे इसमें राम नाम की शक्ति समाहित हो, क्योंकि एक शब्द न छोटा न बड़ा है, न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे। किसी राम भक्त ने हनुमान चालीसा ही राम नाम से लिखकर पहुंचाई हैं। जिसकी चौपाई का हर शब्द राम नाम से भरा पड़ा हैं।