रतलाम

#Ratlam में गेहूं-चावल गुणवत्ता जांच के एसडीएम को निर्देश

रतलाम. प्रशासन गांव की ओर अभियान के अन्र्तगत जिला प्रशासन का अमला शुक्रवार को ढोढर ग्राम पंचायत परिसर में पहुंचा। अभियान के अन्तर्गत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन सुबह से ही कई गांवों में पहुंचकर पंचायतों के निरीक्षण करते हुए दोपहर बाद ग्राम पंचायत पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jan 16, 2026

Ration distribution shop news

प्रशासन गांव की ओर अभियान में पहुंचे गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक समस्या लेकर, कलेक्टर किया मौके पर निराकरण

रतलाम. प्रशासन गांव की ओर अभियान के अन्र्तगत जिला प्रशासन का अमला शुक्रवार को ढोढर ग्राम पंचायत परिसर में पहुंचा। अभियान के अन्तर्गत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन सुबह से ही कई गांवों में पहुंचकर पंचायतों के निरीक्षण करते हुए दोपहर बाद ग्राम पंचायत पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भैंसाना में गेहूं-चावल के नमूने जांच कराने के निर्देश दिए। कलालिया में कन्या शाला का जर्जर भवन डीस्मेन्टल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

सुबह से ही कई गांवों की जनता अपनी फरियाद लेकर ढोढर पहुंची थी। इस दौरान सभी विभागों के जिला अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस दौरान स्कूल की बालिकाएं कलेक्टर मिशा सिंह से मिली, उन्होंने बालिकाओं से दूलार कर चर्चा करते हुए पुस्तकों और कॉपी देखकर पढ़ाई की गुणवत्ता जांची।

गेहूं-चावल के नमूने जांच कराने के निर्देश
सीईओ जैन ने शासकीय उचित मूल्य दुकान भंैसाना का निरीक्षण किया। मध्याह्न भोजन के गेहूं, चावल तथा ग्रामीणों को वितरण के लिए रखे गेहूं, चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने पर नमूने लिए एवं जांच करवाने के निर्देश एसडीएम जावरा को दिए।

कन्या शाला का जर्जर भवन डीस्मेन्टल करने के निर्देश
ग्राम कलालिया में कन्या शाला का भवन जर्जर होने की बात ग्रामीणों ने सीईओ जैन को बताई, उस पर उन्होंने एसडीओ पीडबल्यूडी, एसडीएम एवं प्रशासनिक अमले के साथ भवन का निरीक्षण कर डीस्मेन्टल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम कलालिया में निर्माणाधीन सडक़ का निरीक्षण कर निर्माण सामग्री की क्वालिटी चेक कर कार्य 31 मार्च 26 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साफ-सफाई ठीक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर कर सफाईकर्मी से नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। किसान चिराग पाटीदार के खेत पर ड्रेगनफ्रूट की फसल का अवलोकन किया।

निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए
सीईओ जैन ने ग्राम झालवा में आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। आरोग्य मंदिर का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने पर नाराजगी जाहिर की एवं इंजीनियर एवं संबंधित बीएमओ को निगरानी में गुणवत्ता पूर्ण काम करवाने के निर्देश दिए। ग्राम पिपलिया जोधा में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन का निरीक्षण कर काम गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

स्कूल छत पर डामरसीट डलवाने के निर्देश
ग्राम भीमाखेड़ी में प्राथमिक स्कूल एवं सडक़ का निरीक्षण सीईओ वैशाली जैन ने किया। रोड के दोनों तरफ नाली निर्माण करवाने के निर्देश दिए। स्कूल के निरीक्षण के दौरान बच्चों ने भवन की छत बरसात में टपकने की बात कही। सीईओ ने पंचायत सचिव को छत पर डामरसीट डलवाने के निर्देश दिए।

ग्राम रसुलपुर में लगी किसान चौपाल
ग्राम रसुलपुर में किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों को खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई एवं किसानों की समस्याएं सुनकर कलेक्टर मिशा सिंह ने संबंधित विभाग प्रमुखों को निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार जनवरी-फरवरी माह में लगने वाली किसान चौपालों में किसानों को जैविक एवं रासायनिक खेती का अंतर बताए, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करें। इस दौरान उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण नीलमसिंह चौहान, उप संचालक उद्यानिकी मंगलसिंह डोडवे किसान आदि उपस्थित थे।

Updated on:

16 Jan 2026 10:44 pm

Published on:

16 Jan 2026 10:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में गेहूं-चावल गुणवत्ता जांच के एसडीएम को निर्देश

