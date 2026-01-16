Ratlam में गेहूं-चावल गुणवत्ता जांच के एसडीएम को निर्देश

रतलाम. प्रशासन गांव की ओर अभियान के अन्र्तगत जिला प्रशासन का अमला शुक्रवार को ढोढर ग्राम पंचायत परिसर में पहुंचा। अभियान के अन्तर्गत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन सुबह से ही कई गांवों में पहुंचकर पंचायतों के निरीक्षण करते हुए दोपहर बाद ग्राम पंचायत पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भैंसाना में गेहूं-चावल के नमूने जांच कराने के निर्देश दिए। कलालिया में कन्या शाला का जर्जर भवन डीस्मेन्टल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।



सुबह से ही कई गांवों की जनता अपनी फरियाद लेकर ढोढर पहुंची थी। इस दौरान सभी विभागों के जिला अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस दौरान स्कूल की बालिकाएं कलेक्टर मिशा सिंह से मिली, उन्होंने बालिकाओं से दूलार कर चर्चा करते हुए पुस्तकों और कॉपी देखकर पढ़ाई की गुणवत्ता जांची।