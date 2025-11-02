समय रहते संवाद करना जरूरी है, जिससे हम संभावित आत्महत्या को रोक पाए

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका चहुंमुखी विकास होता है। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति समाज के नियम और कायदों से बंधा होता है। समाज में होने वाली प्रत्येक घटना व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी समाज का अंग परिवार है, जिसमें कोई बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। फिर वह समाज के बीच जाकर अपनी दिनचर्या को पूरा करते हुए जीवन बिताता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता, कुछ का सहज और आनन्दमय तो किसी का दुखों और कठिनाइयों से भरा हो सकता है। किसी को बचपन से ही सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं तो कोई इनसे वंचित रह जाता है। कुछ व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं वहीं कुछ इन कठिनाई को झेल नहीं पाते। कुछ सहजता से जीने वाले व्यक्तियों के जीवन में अचानक बदलाव आने पर वे असहज हो जाते हैं, और यदि उन पर परिवार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो वे अवसाद में चले जाते हैं और यदि अवसाद लम्बे समय तक रहता है तो इन परिस्थितियों में कुछ लोग निराश होकर अपना जीवन समाप्त करने का कदम उठा लेते हैं। जिसे हम आत्महत्या कहते हैं।