गुड़, नारियल, शुद्ध घी सहित अन्य सामान के ऊंचे में सौदे, सोयाबीन में अभी राहत

super markets mp
रतलाम. थोक किराना व्यापारी संघ के तत्वावधान में गुरुवार को मुहूर्त के सौदे के दौरान भाव खोले गए। दोपहर में वरिष्ठ व्यापारी जगदीश मंत्री की अध्यक्षता में सौदे हुए। सौदे की शुरुआत सोयाबीन तेल से हुई। सोयाबीन तेल 15 लीटर के दाम पिछले साल से करीब 150 रुपए कम रहे। एक लीटर पाउच में 13 रुपए कम रहे। इसके बाद मंूंगफली तेल, शक्कर, शुद्ध घी, नारियल, गुड़ में खासी तेजी देखी गई। व तुवर दाल में पांच रुपए किलो की तेजी रही। इस दौरान दलाल सतीश गगरानी, राजेश रांका, मनीष मूलचंदानी, सुजीत वोहरा, सुदीप वागरेचा व व्यापारी गोपाल मंत्री, कमल व्यास, चिंटू मंत्री, राजेंद्र ललवानी आदि उपस्थित थे।
शुभ मुहूर्त में हुए सौदे एक नजर में
वस्तु- पिछले साल इस साल मुहूर्त
सोयाबीन 15 ली 2181-2200 1860-1920
सोया 1 लीटर 143 130
मूंगफली तेल 15 किलो 2350-2375 2450-2550
शक्कर 3925-4001 4200-4600
शुद्ध घी (ब्रांड अनुसार) 500-520 580-645
तुवर दाल (ब्रांड अनुसार) 98-107 103-112
नारियल 3600 5600
गुड़ 3900-3950 4500-4600
मूूंगफली तेल में तेजी, सोयाबीन अभी राहत
मुहूर्त के सौदे में भले ही सोयाबीन तेल के भाव ने राहत दी है, लेकिन जिस प्रकार से सोयाबीन का उत्पाद कम हुआ है। उससे आने वाले दिनों में इसमें तेजी की संभावना है। इसका अंदाजा मूंगफली तेल के भाव से लगाया जा सकता है। इसमें सात से आठ रुपए किलो की तेजी आई है।
जगदीश मंत्री, व्यापारी, रतलाम।
बाजार तेज रहेगा
नए साल के शुभ मुहूर्त में जो सौदे हुए हैं। वे पिछले साल से ऊंचे हैं। इससे आने वाले समय में उपभोक्ता पर भार बढ़ेगा। देशी घी, नारियल व गुड़ में तेजी आई हैं।
संजय पारख, सचिव,थोक किराना व्यापारी संघ, रतलाम।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग