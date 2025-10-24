गुड़, नारियल, शुद्ध घी सहित अन्य सामान के ऊंचे में सौदे, सोयाबीन में अभी राहत



रतलाम. थोक किराना व्यापारी संघ के तत्वावधान में गुरुवार को मुहूर्त के सौदे के दौरान भाव खोले गए। दोपहर में वरिष्ठ व्यापारी जगदीश मंत्री की अध्यक्षता में सौदे हुए। सौदे की शुरुआत सोयाबीन तेल से हुई। सोयाबीन तेल 15 लीटर के दाम पिछले साल से करीब 150 रुपए कम रहे। एक लीटर पाउच में 13 रुपए कम रहे। इसके बाद मंूंगफली तेल, शक्कर, शुद्ध घी, नारियल, गुड़ में खासी तेजी देखी गई। व तुवर दाल में पांच रुपए किलो की तेजी रही। इस दौरान दलाल सतीश गगरानी, राजेश रांका, मनीष मूलचंदानी, सुजीत वोहरा, सुदीप वागरेचा व व्यापारी गोपाल मंत्री, कमल व्यास, चिंटू मंत्री, राजेंद्र ललवानी आदि उपस्थित थे।