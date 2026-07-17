रतलाम में जैन संत ने कही बड़ी बात…तो कार्य होंगे सिद्ध

पुरुषार्थ करना पड़ता है

स्टेशन रोड स्थानक पर धर्मसभा में प्रवर्तक ने कहा कि पुण्य, पुरुषार्थ और महापुरुषों के आशीर्वाद का जीवन में बड़ा महत्व होता है। पुण्य से व्यक्ति साधन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। रतलाम संघ को पुण्य से चातुर्मास तो मिल गया है, लेकिन यदि पुरुषार्थ नहीं किया, तो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। आत्म कल्याण के लिए जप, तप, त्याग और साधना करना और प्रतिदिन स्थानक पर आना पड़ेगा।