Ratlam के इन 15 गांवों में आज कृषि रथ

रतलाम. कृषि रथ जिले में हर दिन भ्रमण कर रहा है। 20 जनवरी को जिले के आलोट, पिपलौदा, जावरा, सैलाना, बाजना विकासखंड के 15 गांवों में भ्रमण कर उद्यानिकी, पशुपालन, आत्मा, मत्स्य पालन आदि कृषि संबद्ध विषय पर किसानों से कृषि वैज्ञानिक सीधे सम्पर्क कायम कर नवीन एवं वैज्ञानिकी तकनीकी सुधार की जानकारी कृषकों देंगे। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास नीलमसिंह चौहान ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 11 जनवरी से 11 फरवरी तक जिले में कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है।