बाजना और धामनोद में फिर पकड़ाई पौने दो लाख रुपए कीमत की शराब

एक ही रात में दो स्थानों से बोलेरो और लोडिंग वाहन चोरी करने वाले आरोपी को आठ घंटे के भीतर ही औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने दबौच लिया। आरोपी से दोनों वाहन भी जब्त कर लिया। एसपी अमित कुमार ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एएसपी राकेश खाखा एवं सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया की निगरानी में आईए टीआई सत्येंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में टीम गठित की। बोलेरो और पिकअप वाहन चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 25-26 जनवरी की रात्रि में पीएनटी कॉलोनी निवासी फरियादी अनवर हुसैन पिता अब्दुल गफ्फार (42) की सूचना पर केस दर्ज कर सघन तलाशी शुरू की। तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर सूचना एवं घेराबंदी के परिणामस्वरूप 26 जनवरी को दिन में डोसीगांव रेलवे फाटक के पास के एकांत स्थान पर चोरी गई व लोडिंग पिकअप वाहन बरामद कर लिया। मौके से आरोपी भंवरलाल उर्फ भमरसिग पिता आत्माराम उर्फ आसाराम बागड़ी (30) निवासी ग्राम रोहल खुर्द उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वाहन चोरी के तरीके, उसके साथियों एवं संभावित गैंग कनेक्शन संबंधी पूछताछ की जा रही है।