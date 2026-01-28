28 जनवरी 2026,

रतलाम

बाजना और धामनोद में फिर पकड़ाई पौने दो लाख रुपए कीमत की शराब

रतलाम. बाजना पुलिस ने एक बार फिर से एक झोपड़ी में छिपाकर रखी करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके और उसके फरार भाई खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी का दूसरा भाई मौके का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकला है। [&hellip;]

रतलाम

image

Kamal Singh

Jan 28, 2026

आरोपी की टापरी से 51 पेटी अवैध शराब पकडऩे में पुलिस को मिली सफलता, धामनोद पुलिस ने पकड़़ी 30 हजार की

रतलाम. बाजना पुलिस ने एक बार फिर से एक झोपड़ी में छिपाकर रखी करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके और उसके फरार भाई खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी का दूसरा भाई मौके का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकला है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बाजना थाना क्षेत्र में चार दिन में यह दूसरा मौका है जब पुलिस ने एक अन्य मकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित कर रखी शराब बरामद की है। दूसरी तरफ धामनोद पुलिस ने एटलेन के नीचे से रतलाम बांसवाड़ा रोड़ से भी एक कार से 30 हजार रुपए कीमत की देशी और विदेशी शराब बरामद की है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने बोलेरो और पिकअप चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उससे वाहन बरामद कर लिए हैं।

बाजना थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया मुखबिर सूचना मिली थी कि गांव जानकरा निवासी देवा पिता धुलिया चारेल ने अपने मकान के पास बने चद्दर वाली टापरी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब संग्रहित कर रखी है। सूचना के बाद मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देकर देवा पिता धुलिया चारेल को पकड़ लिया जबकि उसका भाई सुरेश पिता देवा चारेल पुलिस को देख कर जंगल में भाग निकला। पीछा करने पर आरोपी चकमा देकर निकल गया। टापरी से 51 पेटी मे बीयर जब्त कर ली गई। शराब की कीमत 1,46,880 रुपए आंकी गई है।

धामनोद ने पकड़ी 30 हजार की शराब

दूसरी तरफ धामनोद चौकी पुलिस ने एक कार से 30 हजार रुपए कीमत की दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस वे के नीचे से बांसवाड़ा रोड पर इको वाहन से अंग्रेजी शराब के 96 क्वार्टर, देशी शराब के 50 क्वार्टर और 120 बीयर की कैन बरामद की है। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर आनंद बागवान ने बताया आरोपी सैलाना के बायड़ी मोहल्ला निवासी दिनेश पिता नंदलाल पारगी (36) को गिरफ्तार कर कार और शराब जब्त कर ली है। जब्त शराब की कीमत 30 हजार रुपए है।

दो स्थानों से बोलेरो और लोडिंग वाहन चोरी

एक ही रात में दो स्थानों से बोलेरो और लोडिंग वाहन चोरी करने वाले आरोपी को आठ घंटे के भीतर ही औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने दबौच लिया। आरोपी से दोनों वाहन भी जब्त कर लिया। एसपी अमित कुमार ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एएसपी राकेश खाखा एवं सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया की निगरानी में आईए टीआई सत्येंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में टीम गठित की। बोलेरो और पिकअप वाहन चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 25-26 जनवरी की रात्रि में पीएनटी कॉलोनी निवासी फरियादी अनवर हुसैन पिता अब्दुल गफ्फार (42) की सूचना पर केस दर्ज कर सघन तलाशी शुरू की। तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर सूचना एवं घेराबंदी के परिणामस्वरूप 26 जनवरी को दिन में डोसीगांव रेलवे फाटक के पास के एकांत स्थान पर चोरी गई व लोडिंग पिकअप वाहन बरामद कर लिया। मौके से आरोपी भंवरलाल उर्फ भमरसिग पिता आत्माराम उर्फ आसाराम बागड़ी (30) निवासी ग्राम रोहल खुर्द उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वाहन चोरी के तरीके, उसके साथियों एवं संभावित गैंग कनेक्शन संबंधी पूछताछ की जा रही है।

