रिटायर्ड शिक्षिका का गला रेतकर हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, TI से बंदूक छीनकर हो रहा था फरार

2 दिन पहले मीरा कोठी इलाके में घर में अकेले रहने वाली 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की गला कटी लाश घर के बाथरूम में पड़ी मिली थी। एसपी अमित कुमार ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी व अन्य टीमें घटना के बाद से ही जांच में जुटी थीं। पुलिस ने घर की तरफ आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। साथ ही, घर में काम करने वाली नौकरानी लीला डामोर और उसकी बेटी मोना पर भी पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस पूछताछ में लीला डामोर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसमें नागदा के रहने वाले सागर मीणा द्वारा घर में घुसकर लूट और हत्या किए जाने का खुलासा हुआ।