रतलाम

रिटायर्ड शिक्षिका का गला रेतकर हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, TI से बंदूक छीनकर हो रहा था फरार

Short Encounter : रिटायर्ड शिक्षिका बुजुर्ग महिला के घर चोरी की नियत से घुसे शख्स ने गला रेतकर हत्या के आरोपी का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

3 min read
Google source verification

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 26, 2025

Short Encounter

चोरी ओर हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर (Photo Source- Patrika Input)

Short Encounter :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के मीराकुटी में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के बाद मौका पाकर पुलिस की बंदूक छीनकर भागने का प्रयास कर रहे आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया है। बताया जा रहा है कि, हत्या के आरोपी सागर मीणा को पुलिस टीम झाबुआ से दबोचकर रतलाम ला रही थी। रास्ते में उसने पेशाब करने का बहाना बनाया और डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा।

इसपर पुलिस ने उसके पैर पर फायर किया। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया है। आपको बता दें कि, इस पूरे घटनाक्रम में दो टीआई अनुराग यादव और सत्येंद्र रघुवंशी भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार भी रतलाम मेडिकल कॉलेज में ही जारी है। रतलाम एसपी अमित कुमार ने शॉर्ट एनकाउंटर की पुष्टि कर दी है।

नौकरानी और उसकी बेटी निकली मास्टरमाइंड

2 दिन पहले मीरा कोठी इलाके में घर में अकेले रहने वाली 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की गला कटी लाश घर के बाथरूम में पड़ी मिली थी। एसपी अमित कुमार ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी व अन्य टीमें घटना के बाद से ही जांच में जुटी थीं। पुलिस ने घर की तरफ आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। साथ ही, घर में काम करने वाली नौकरानी लीला डामोर और उसकी बेटी मोना पर भी पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस पूछताछ में लीला डामोर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसमें नागदा के रहने वाले सागर मीणा द्वारा घर में घुसकर लूट और हत्या किए जाने का खुलासा हुआ।

झाबुआ से पकड़कर ला रही थी पुलिस

आरोपी का सुराग मिलने पर दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम सागर मीणा की तलाश में झाबुआ जिले की तरफ गई, जहां एक स्थान पर घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम मंगलवार रात में उसे रतलाम लेकर आ रही थी, तभी रानीसिंह के पास उसने पेशाब करने का बहाना बनाकर वाहन रुकवाया। टीआई अनुराग यादव को आरोपी ने धक्का मारते हुए पिस्तौल छिनी और एकाएक भागने लगा।

मौके पर मौजूदा अन्य पुलिस अधिकारियों ने सेल्फ डिफेंस में आरोपी के पैर पर फायर किया। पैर में गोली लगते ही आरोपी जमीन पर गिर गया. इसके बाद उसे घायल अवस्था में रतलाम मेडिकल कॉलेज में लाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी रतलाम मेडिकल पहुंचे और दोनों थाना प्रभारी को लगी चोट के बारे में जानकारी ली है. रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि, ''इस मामले में विस्तृत जानकारी बुधवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी.''

जानें पूरा मामला

रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराकुटी में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की खून से सनी लाश बाथरूम में मिली थी। सुबह उनके भाई ने जब फोन लगाया तो बुजुर्ग महिला ने फोन नहीं उठाया जिस पर वह उनके घर पहुंचे, जहां उन्हें बहन की हत्या की जानकारी मिली। घटना की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग महिला के घर के बाहर इकट्ठे हो गए।

सूचना मिलने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट, तीनों थाना प्रभारी समेत एसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले में तत्काल एक्शन लिए जाने की बात एसपी अमित कुमार ने कही थी। एसपी अमित कुमार के अनुसार, 'मृतक बुजुर्ग महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वो अकेले ही यहां रहती थी। इस मामले में सभी एंगल पर पुलिस ने जांच कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।'

Published on:

26 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रिटायर्ड शिक्षिका का गला रेतकर हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, TI से बंदूक छीनकर हो रहा था फरार

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

