जिला अस्पताल में युवक ने काटा जमकर बवाल, दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा

जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों की पिटाई (Photo Source- Patrika Input)
MP News :मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अस्पताल देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स ने दो पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के साथ साथ जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि, युवक जिला अस्पताल अपने पिता का इलाज कराने पहुंचा था। यहां इलाज में हो रही देरी से नाखुश युवक ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। इधर, समझाने आए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी कर दी। वहीं, दूसरी तरफ युवक का आरोप है कि, दोनों आरक्षक नशे में धुत थे और इलाज न मिलने के बावजूद वो उनके परिवार से अभद्र व्यव्हार कर रहे थे। इसके चलते उनकी पिटाई की है।
अब इस मारपीट और हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इधर, पुलिसकर्मियों की पिटाई और नशे में धुत होने का आरोप लगने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि, वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो पर गौर करें तो दोनों पुलिस जवान असमान्य व्यव्हार करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे नशे में होना प्रतीत हो रहा है। हालांकि, इस मामले की जांच की जा रही है।
जिला अस्पताल के मरहम पट्टी कक्ष में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे दिलीप नगर निवासी गौरव पिता राजेंद्र नामक युवक ने अस्पताल चौकी पर पदस्थ एक पुलिसकर्मी और एक सैनिक की पिटाई कर दी। युवक अपने पिता का इलाज कराने आया था और उसका ड्यूटी डॉक्टर से विवाद होने के बाद पुलिस जवान उसे समझाने मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान युवक ने दोनों जवानों पर नशे में होने का आरोप लगाकर इनका मेडिकल करवाने के लिए चिल्लाचौट शुरू करते हुए दोनों की कॉलर पकड़ खींचता रहा। आरोपी ने पुलिस जवान के पेट में घुसे तक मारे और वर्दी पकड़कर सूचना मिलने के बाद स्टेशन रोड थाने के चीता जवान अस्पताल पहुंचे और आरोपी युवक को थाने में लाकर बंद कर दिया। गुरुवार सुबह से इसका वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
