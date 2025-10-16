जिला अस्पताल में युवक ने काटा जमकर बवाल, दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा

जिला अस्पताल के मरहम पट्टी कक्ष में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे दिलीप नगर निवासी गौरव पिता राजेंद्र नामक युवक ने अस्पताल चौकी पर पदस्थ एक पुलिसकर्मी और एक सैनिक की पिटाई कर दी। युवक अपने पिता का इलाज कराने आया था और उसका ड्यूटी डॉक्टर से विवाद होने के बाद पुलिस जवान उसे समझाने मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान युवक ने दोनों जवानों पर नशे में होने का आरोप लगाकर इनका मेडिकल करवाने के लिए चिल्लाचौट शुरू करते हुए दोनों की कॉलर पकड़ खींचता रहा। आरोपी ने पुलिस जवान के पेट में घुसे तक मारे और वर्दी पकड़कर सूचना मिलने के बाद स्टेशन रोड थाने के चीता जवान अस्पताल पहुंचे और आरोपी युवक को थाने में लाकर बंद कर दिया। गुरुवार सुबह से इसका वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।