Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

जिला अस्पताल में युवक ने काटा जमकर बवाल, दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा

MP News : पिता का इलाज कराने आए युवक ने देर रात इलाज में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। अस्पताल में जमकर बवाल काटने के बाद दो पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। हंगामा करने वाले युवक ने पुलिसकर्मियों पर नशे में धुत होने का आरोप लगाया।

2 min read

रतलाम

image

Faiz Mubarak

Oct 16, 2025

MP News

जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों की पिटाई (Photo Source- Patrika Input)

MP News :मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अस्पताल देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स ने दो पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के साथ साथ जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि, युवक जिला अस्पताल अपने पिता का इलाज कराने पहुंचा था। यहां इलाज में हो रही देरी से नाखुश युवक ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। इधर, समझाने आए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी कर दी। वहीं, दूसरी तरफ युवक का आरोप है कि, दोनों आरक्षक नशे में धुत थे और इलाज न मिलने के बावजूद वो उनके परिवार से अभद्र व्यव्हार कर रहे थे। इसके चलते उनकी पिटाई की है।

अब इस मारपीट और हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इधर, पुलिसकर्मियों की पिटाई और नशे में धुत होने का आरोप लगने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि, वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो पर गौर करें तो दोनों पुलिस जवान असमान्य व्यव्हार करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे नशे में होना प्रतीत हो रहा है। हालांकि, इस मामले की जांच की जा रही है।

मारपीट का वीडियो वायरल

जिला अस्पताल के मरहम पट्टी कक्ष में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे दिलीप नगर निवासी गौरव पिता राजेंद्र नामक युवक ने अस्पताल चौकी पर पदस्थ एक पुलिसकर्मी और एक सैनिक की पिटाई कर दी। युवक अपने पिता का इलाज कराने आया था और उसका ड्यूटी डॉक्टर से विवाद होने के बाद पुलिस जवान उसे समझाने मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान युवक ने दोनों जवानों पर नशे में होने का आरोप लगाकर इनका मेडिकल करवाने के लिए चिल्लाचौट शुरू करते हुए दोनों की कॉलर पकड़ खींचता रहा। आरोपी ने पुलिस जवान के पेट में घुसे तक मारे और वर्दी पकड़कर सूचना मिलने के बाद स्टेशन रोड थाने के चीता जवान अस्पताल पहुंचे और आरोपी युवक को थाने में लाकर बंद कर दिया। गुरुवार सुबह से इसका वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / जिला अस्पताल में युवक ने काटा जमकर बवाल, दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

झोलाछाप के इलाज से खतरे में मासूम, क्लीनिक छोड़ भागा फर्जी डॉक्टर, सील किया

MP News
रतलाम

दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

train
रतलाम

8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी पिकअप, मौके पर ड्राइवर की मौत

रतलाम

नौकरी करने के लिए गुजरात जा रहे मजदूरों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

mp news
रतलाम

पेंशनरों को 58% मिले ‘महंगाई राहत’, नवंबर में होगा बड़ा शंखनाद

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.