रतलाम

सांसद चंद्रशेखर का करीबी है एमडी ड्रग फैक्ट्री का मालिक दिलावर पठान

MD Drug Factory Raid: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में तड़के 3-4 बजे पकड़ी गई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का मालिक दिलावर पठान का यूपी सांसद चंद्रशेखर से निकला कनेक्शन...

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Sanjana Kumar

Jan 16, 2026

MP Drug Factory Raid

MP Drug Factory Raid(photo:patrika)

MD Drug Factory Raid: रतलाम जिले में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, सामने आया है कि दिलावर खान यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का करीबी है। वह कई बार उनके घर पर मिलने पहुंचा है। वह सांसद की पार्टी का सदस्य है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय तरीके से की है।

जावरा से चुनाव लड़ चुका है दिलावर

बता दें कि आरोपी दिलावर पठान जावरा से सांसद चंद्रशेखर की पार्टी का सदस्य है। आरोपी दिलावर पठान 2023 में जावरा से भी विधान सभा चुनाव लड़ चुका है।

फैक्ट्री में मिलीं महिलाएं, किया कार्रवाई का विरोध

बता दें कि दबिश के दौरान फैक्ट्री में भी महिलाएं मौजूद थीं। जब पुलिस ने यहां छापामारी की कार्रवाई की। इस दौरान वहां दिलावर के परिवार की महिलाएं भी मौजूद थीं। जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया। फिलहाल फैक्टरी से किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है।

गोपनीय तरीके से की कार्रवाई

पत्रिका से आशीष पाठक खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि नशे की फैक्ट्री की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार ने टीम गठित की थी। ये पूरी कार्रवाई गोपनीय तरीके से अंजाम दी गई है।

ये भी पढ़ें

तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान
मुरैना
School Bus Accident

16 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सांसद चंद्रशेखर का करीबी है एमडी ड्रग फैक्ट्री का मालिक दिलावर पठान

