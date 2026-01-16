सांसद चंद्रशेखर का करीबी है एमडी ड्रग फैक्ट्री का मालिक दिलावर पठान

MD Drug Factory Raid: रतलाम जिले में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, सामने आया है कि दिलावर खान यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का करीबी है। वह कई बार उनके घर पर मिलने पहुंचा है। वह सांसद की पार्टी का सदस्य है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय तरीके से की है।