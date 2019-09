VIDEO मध्यप्रदेश में रतलाम से लेकर मंदसौर तक मंत्रियों का विवाद

Ministers' Dispute From Ratlam To Mandsaur In Madhya Pradesh : मंदसौर से लेकर रतलाम तक प्राकृतिक आपदा के बाद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो इन जिलों के मंत्री भी मैदान में आने को मजबूर हुए, लेकिन दौरों के दौरान मंत्रियों का अपने ही कार्यकताओं से विवाद हो गया। रतलाम में मंत्री सचिन यादव कारकेट छोड़कर खुद अपने वाहन को लेकर निकल लिए।