एमपी के मंत्री के कार्यालय का किया घेराव, सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं का बड़ा फैसला करेंगे हड़ताल

MP News Ratlam: मंत्री चेतन्य कश्यप के बंगले और कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ो सब्जी विक्रेता। (फोटो: पत्रिका)
MP news: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बुधवार को सब्जी विक्रेता सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि पिछले तीन दिन से नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। अमला आता है और उनकी सब्जियों के ठेले, सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने वालों की सब्जियां तक उठाकर फेंक रहे हैं। आक्रोशित लेकिन मायूस चेहरे लिए सड़क पर बैठे ये सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगर सब्जी नहीं बेची तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? उनकी मांग है कि उनसे उनकी रोजी-रोटी का जरिया मत छीनिए। वहीं जब उनकी बात सुनने आधे घंटे तक कोई नहीं आया, तो सभी ने एक सुर में कहा कि जब तक उनकी समस्या हल नहीं होगी, तब तक रतलाम में फल और सब्जियों की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
सब्जी विक्रेताओं के सड़क पर बैठने से यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की।
सब्जी विक्रेता सीता ये कहते हुए रो पड़ी कि सड़क पर बैठकर ही तो सब्जी बेच रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अतिक्रमण विरोधी दस्ता आता है और हमारे ठेले और सब्जियां फेंकना शुरू कर देता है। अगर हम सड़क पर सब्जी नहीं बेचेंगे तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? इसलिए हम मंत्री जी के बंगले और कार्यालय के बाहर आए हैं। और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे।
सब्जी विक्रेता कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे। यहां भी वे करीब आधा घंटे बैठे रहे, लेकिन जब कोई नहीं आया, तो उन्होंने निर्णय सुनाया कि रतलाम में कल गुरुवार को फल और सब्जी विक्रेता हड़ताल पर रहेंगे। वहीं कई सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि जब तक उनकी समस्या नहीं सुलझती तब तक हड़ताल जारी रखेंगे।
