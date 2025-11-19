एमपी के मंत्री के कार्यालय का किया घेराव, सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं का बड़ा फैसला करेंगे हड़ताल

MP news: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बुधवार को सब्जी विक्रेता सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि पिछले तीन दिन से नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। अमला आता है और उनकी सब्जियों के ठेले, सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने वालों की सब्जियां तक उठाकर फेंक रहे हैं। आक्रोशित लेकिन मायूस चेहरे लिए सड़क पर बैठे ये सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगर सब्जी नहीं बेची तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? उनकी मांग है कि उनसे उनकी रोजी-रोटी का जरिया मत छीनिए। वहीं जब उनकी बात सुनने आधे घंटे तक कोई नहीं आया, तो सभी ने एक सुर में कहा कि जब तक उनकी समस्या हल नहीं होगी, तब तक रतलाम में फल और सब्जियों की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।