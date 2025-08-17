Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

एमपी 2028 तक बनेगा ‘मिल्क कैपिटल’, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने रतलाम जिले के कुंडाल गांव पहुंचकर ऐलान किया कि प्रदेश को 2028 तक मिल्क कैपिटल बनाएंगे।

रतलाम

Himanshu Singh

Aug 17, 2025

mp news
फोटो- डॉ मोहन यादव एक्स हैंडल

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को रतलाम जिले के कुंडाल गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने दो बड़े ऐलान किए। पहला एमपी साल 2028 तक मिल्क कैपिटल बनेगा। दूसरा रतलाम और खाचरोद के बीच सर्वे कराकर 220 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क बनाई जाएगी।

सीएम ने 246 करोड़ की लागत से लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

सीएम डॉ मोहन यादव ने रतलाम जिले में 246 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 158.64 करोड़ की लागत से 37 कार्यों का लोकार्पण और 87.27 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन किया गया।

एमपी को 2028 तक बनाएं मिल्क कैपिटल

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि हम दूध उत्पादन के जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाएंगे। सरकार गाय का दूध, घी भी खरीदेगी। जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। हम प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दूध उत्पादन में तेजी लाकर हम साल 2028 तक मध्यप्रदेश के मिल्क कैपिटल बनाएंगे।

रतलाम और खाचरोद के बीच बनेगी फोरलेन सड़क

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए कहा कि रतलाम और खाचरोद के बीच सर्वे कराकर 220 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन रोड़ बनाई जाएगी। सैलाना को लेकर उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार हर घड़ी उनके साथ खड़ी है। खरमोर पक्षी अभयारण्य के कारण सैलानावासियों को हो रही परेशानी के समाधान की तलाश की जा रही है। जिससे कठिनाई दूर होगी। क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए डॉ मोहन यादव ने 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना और मोरकुंडवा सिंचाई योजना को मंजूरी दी है।

सीएम ने और क्या-क्या कहा

सीएम डॉ मोहन यादव ने धार जिले के बदनावर में पीएण मित्रा पार्क के भूमिपूजन की बात कही। साथ ही उन्होंने पार्वती-काली सिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से हम रतलाम जिले के एक-एक गांव और खेत तक पानी पहुंचाने का ऐलान किया। साथ पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने और अगले पांच साल में 2.5 लाख शासकीय पदों पर भर्ती करने के ऐलान किया।

17 Aug 2025 06:49 pm

17 Aug 2025 06:47 pm

