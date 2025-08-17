एमपी 2028 तक बनेगा ‘मिल्क कैपिटल’, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए कहा कि रतलाम और खाचरोद के बीच सर्वे कराकर 220 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन रोड़ बनाई जाएगी। सैलाना को लेकर उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार हर घड़ी उनके साथ खड़ी है। खरमोर पक्षी अभयारण्य के कारण सैलानावासियों को हो रही परेशानी के समाधान की तलाश की जा रही है। जिससे कठिनाई दूर होगी। क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए डॉ मोहन यादव ने 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना और मोरकुंडवा सिंचाई योजना को मंजूरी दी है।

