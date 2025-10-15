8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी पिकअप, मौके पर ड्राइवर की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे में बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। जिसमें लहसुन से भरे ट्रक को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। क्लीनर को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



पूरी घटना रावटी थाना क्षेत्र के माही नदी के पास हुई। वाहन चालक मुर्गों से भरा था पिकअप लेकर झाबुआ से रतलाम की ओर जा रहा था। सुबह 8 बजे के आसपास खड़े ट्रक में पिकअप जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के आगे हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।