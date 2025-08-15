Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

मंत्री विजय शाह बोले- ‘मैं गलती से बड़े परिवार में पैदा हो गया’, स्कूली बच्चों को सुनाया बचपन का किस्सा

MP News: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया।

रतलाम

Himanshu Singh

Aug 15, 2025

vijay shah

MP News: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। जिसके बाद वह पहली बार रतलाम पहुंचे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं गलती से बड़े परिवार में पैदा हो गया। तो ड्रेस सिर्फ मेरे पास होती थी पिताजी लाते थे। जिनके साथ मैं पढ़ता था उनके पास ड्रेस नहीं होती थी वह गरीबों के बच्चे थे। तब मैं बहुत दुखी होता था।

बच्चों को सुनाया बचपन का किस्सा

मंत्री विजय शाह ने बच्चों से कहा कि हमारे जमाने में पुस्तक सिर्फ हमारे पास होती थी। मैंने कहा ना गलती से हम बड़े घर में पैदा हो गए थे। मध्यान्ह भोजन आपको अभी मिल रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब तीसरी कक्षा में था तो तब मेरी मां टिफिन देती थी। मैं तब टिफिन लेकर जाता था। तब गरीब बच्चे दिखते थे। गांव की हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। कुछ बच्चों को खिलाता था। थोड़े दिन बाद मुझे शर्म भी आने लगी। फिर मैं थोड़ा-थोड़ा खाना बांट देता था।

कितनी बहनों के सिंदूर उजड़े, कितने भाई चले गए- विजय शाह


मंत्री विजय शाह ने बच्चों से कहा कि सबको मालूम है आज क्या है। आज 15 अगस्त है। आज के दिन देश आजाद हुआ था, ये मालूम है कि नहीं। इस देश को आजादी कोई अंग्रेज थाली में परोसकर नहीं चले गए। इस देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। कितनी मां के लाल उजड़कर चले गए। कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए। कितनी बहनों के भाई चले गए। देश की आजादी के लिए तमाम लोगों ने आंदोलन, प्रदर्शन और बलिदान दिया है। तब जाकर के ये आजादी का दिन 15 अगस्त हम मना रहे हैं।

माता-पिता की इज्जत करें- विजय शाह


मंत्री ने आगे कहा कि आज आपको देख कर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अंदर से मैं प्रसन्न हूं। हे ईश्वर तूने वह दिन दिखाए, 15 अगस्त के दिन इनके चेहरे खुशहाल है। आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। पहले हमारे जमाने में टीचर नहीं थे, लेकिन इसी स्कूल में तीन-चार टीचर भी हैं। देश की आजादी दिलाने वालों को नमन करें। माता-पिता की इज्जत करें। सभी टीचरों को प्रणाम करें।

15 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / मंत्री विजय शाह बोले- 'मैं गलती से बड़े परिवार में पैदा हो गया', स्कूली बच्चों को सुनाया बचपन का किस्सा

