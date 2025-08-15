मंत्री विजय शाह बोले- ‘मैं गलती से बड़े परिवार में पैदा हो गया’, स्कूली बच्चों को सुनाया बचपन का किस्सा



मंत्री विजय शाह ने बच्चों से कहा कि सबको मालूम है आज क्या है। आज 15 अगस्त है। आज के दिन देश आजाद हुआ था, ये मालूम है कि नहीं। इस देश को आजादी कोई अंग्रेज थाली में परोसकर नहीं चले गए। इस देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। कितनी मां के लाल उजड़कर चले गए। कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए। कितनी बहनों के भाई चले गए। देश की आजादी के लिए तमाम लोगों ने आंदोलन, प्रदर्शन और बलिदान दिया है। तब जाकर के ये आजादी का दिन 15 अगस्त हम मना रहे हैं।