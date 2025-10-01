बिस्किट के पैकेट में पाकिस्तानी झंडे, परिवार के उड़े होश, अब तीन राज्यों की पुलिस तलाश रही नेटवर्क

MP News: बिस्किट के पैकेट से निकले हरे और सफेद रंग के पाकिस्तानी झंडा छपे गुब्बारे। पुलिस ने जब्त किया संदिग्ध माल। (फोटो: पत्रिका/ सोशल मीडिया)
MP News: रतलाम जिले के आलोट में एक किराने की दुकान से बच्चों ने बिस्किट के पैकेट खरीदे, पैकेट खोलते ही पाकिस्तानी झंडे छपे हरे रंग के गुब्बारे निकल आए। यह देखते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। आलोट के नागेश्वर में बिस्किट के पैकेट से निकले पाकिस्तानी झंडे पर छपे गुब्बारे पर जश्न-ए-आजादी पाकिस्तान 14 अगस्त उर्दू में लिखा था।
इसे देख लोगों ने आक्रोश जताया तो, पुलिस ने दुकानदार को थाने बुलाया। पूछताछ में उसने बताया कि आलोट के व्यापारी दिलीप कामरिया से बिस्किट खरीदे गए थे। पुलिस अब सप्लायर का नेटवर्क खंगाल रही है। राष्ट्रवादी संगठनों ने मामले को देशविरोधी साजिश करार दिया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के जिले झालावाड़ में रहने वाले एक व्यक्ति ने बच्चों को आलोट रोड पर स्थित प्रहलाद राठौर नामक किराना व्यापारी की दुकान से बिस्किट खरीदने भेजा। बच्चे बिस्किट पैकेट लेकर घर आए, तो पैकेट में अंदर छिपाकर रखे गए गुब्बारे निकले, जिन्हें फुलाया तो उस पर छपी आकृति और टेक्स्ट उभरकर आ गया। हरे रंग के गुब्बारे पर हार्ट की शेप को पाकिस्तानी झंडे का रंग दिया गया था और उस पर उर्दू में टैक्स्ट लिखा था। वहीं दूसरे पैकेट से निकले गुब्बारे का रंग सफेद था, जब उसे फुलाया तो उस पर पाकिस्तानी झंडा हरे रंगे का और 14 अगस्त का जश्न लिखा था। पाकिस्तानी गुब्बारे देख परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने मामले की जानकारी तुरंत पड़ोसियों को दी और पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को।
घटना की खबर इलाके में हवा की तरह फैल गई, जिससे लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि ये सिर्फ बिस्किट का पैकेट या गुब्बारे (Pakistani Flag Printed Balloon in Biscuit Packets) नहीं हैं बल्कि, राष्ट्र विरोधी साजिश है। जिसे बच्चों की मासूमियत को निशाना बनाकर फैलाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार का संदिग्ध माल तुरंत जब्त कर लिया और थाने में रखवा दिया। दुकानदार ने बताया कि उसने ये बिस्किट के पैकेट आलोट एमपी (MP News) से आने वाला व्यापारी दिलीप पोरवार देकर गया था। जिसके बाद एमपी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। वहीं पुलिस ने जांच की दिशा सप्लाई नेटवर्क की तरफ मोड़ दी है।
जानकारी के मुताबिक ये बिस्किट के पैकेट एमपी के जिस सप्लायर ने बेचे हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कोई खुलासा हो पाएगा। वहीं इन पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पता हावड़ा वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। अब राजस्थान, मध्यप्रदेश के बाद बंगाल पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। जिसके बाद तीनों राज्यों की पुलिस अलर्ट और एक्शन मोड में आ गई है।
