बिस्किट के पैकेट में पाकिस्तानी झंडे, परिवार के उड़े होश, अब तीन राज्यों की पुलिस तलाश रही नेटवर्क

मामले का खुलासा तब हुआ जब मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के जिले झालावाड़ में रहने वाले एक व्यक्ति ने बच्चों को आलोट रोड पर स्थित प्रहलाद राठौर नामक किराना व्यापारी की दुकान से बिस्किट खरीदने भेजा। बच्चे बिस्किट पैकेट लेकर घर आए, तो पैकेट में अंदर छिपाकर रखे गए गुब्बारे निकले, जिन्हें फुलाया तो उस पर छपी आकृति और टेक्स्ट उभरकर आ गया। हरे रंग के गुब्बारे पर हार्ट की शेप को पाकिस्तानी झंडे का रंग दिया गया था और उस पर उर्दू में टैक्स्ट लिखा था। वहीं दूसरे पैकेट से निकले गुब्बारे का रंग सफेद था, जब उसे फुलाया तो उस पर पाकिस्तानी झंडा हरे रंगे का और 14 अगस्त का जश्न लिखा था। पाकिस्तानी गुब्बारे देख परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने मामले की जानकारी तुरंत पड़ोसियों को दी और पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को।