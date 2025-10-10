Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

अस्पताल के गेट पर ‘नवजात’, दुखी पिता ने विधायक को लिखा पत्र, पढ़ें चौंकाने वाला मामला

MP news: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट का मामला, देर रात पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लेकर पहुंचा था पति... फिर हुआ वो हाल कि उसने विधायक को लिखा पत्र

2 min read

रतलाम

image

Sanjana Kumar

Oct 10, 2025

Ratlam News

Ratlam News(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रसव पीड़ा से जूझ रही पत्नी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे पति ने बच्चे के जन्म की खुशी मनाने के बजाय दुखी होकर विधायक को पत्र लिखने को मजबूर हो गया।

जानें क्या है मामला?

दरअसल आलोट तहसील निवासी विक्रम गुरुवार देर रात पत्नी बालीबाई को प्रसव पीड़ा होने पर शासकीय अस्पताल लाया था। उसने आरोप लगाया कि यहां उपस्थित महिला डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में आने नहीं दिया और न ही उसे अस्पताल में भर्ती किया। प्रसव पीड़ा बढ़ी तो, महिला ने अस्पताल के दरवाजे पर ही नवजात को जन्म दे दिया। डॉक्टर के दुर्व्यवहार से दुखी नवजात के पिता विक्रम ने विधायक के नाम शिकायती पत्र लिखा और डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

पत्र में लिखा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने नहीं देखा केस

विक्रम ने रतलामजिले के आलोट विधायक को पत्र में लिखा है कि देर रात 11 बजे वह पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा था। तब ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर मैडम ने उसकी पत्नी बालीबाई की कोई संभाल नहीं की। उसने आरोप लगाया कि न तो डॉक्टर ने अंदर आने दिया और न ही भर्ती किया। प्रसव पीड़ा ज्यादा होने पर भी दंपती अस्पताल के बाहर ही खड़े रहे। इस दौरान बालीबाई ने अस्पताल के बाहर ही शिशु को जन्म दे दिया।

बालीबाई के पति ने विधायक को लिखित में की शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग की।

विक्रम का कहना है कि जब शिशु ने जन्म लिया उसके रोने की आवाज से अस्पताल में उपस्थित सभी लोग और डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे उस समय हवाक थे।

रतलाम रेफर किया था

ये हाई रिस्क डिलवरी थी। महिला का 5वा बच्चा था। रतलाम रेफर किया। एक घंटे तक 108 ऐम्बुलेंस नहीं आई। परिवार महिला को लेकर बाहर चला गया। जब दर्द हुआ तब अंदर आया।

-नेहा वैध, सिस्टर

तत्काल लिया जाएगा एक्शन

इस संबंध मे परिजनों से आवेदन मिला है तत्काल जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी
-डॉक्टर देवेंद्र मौर्य, बीएमओ

Updated on:

10 Oct 2025 02:36 pm

Published on:

10 Oct 2025 02:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अस्पताल के गेट पर ‘नवजात’, दुखी पिता ने विधायक को लिखा पत्र, पढ़ें चौंकाने वाला मामला

