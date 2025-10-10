अस्पताल के गेट पर ‘नवजात’, दुखी पिता ने विधायक को लिखा पत्र, पढ़ें चौंकाने वाला मामला

दरअसल आलोट तहसील निवासी विक्रम गुरुवार देर रात पत्नी बालीबाई को प्रसव पीड़ा होने पर शासकीय अस्पताल लाया था। उसने आरोप लगाया कि यहां उपस्थित महिला डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में आने नहीं दिया और न ही उसे अस्पताल में भर्ती किया। प्रसव पीड़ा बढ़ी तो, महिला ने अस्पताल के दरवाजे पर ही नवजात को जन्म दे दिया। डॉक्टर के दुर्व्यवहार से दुखी नवजात के पिता विक्रम ने विधायक के नाम शिकायती पत्र लिखा और डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की।