21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर बाद कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Coldrif owner arrested: परासिया थाने के बाहर एसआईटी टीम के साथ कोल्ड्रिफ का मालिक रंगनाथन(फोटो: पत्रिका)
Coldrif owner arrested: मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटे जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन का बीपी बढ़ा हुआ है। पुलिस ने उसे मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेजा था। जहां मेडिकल जांच में उसका बीपी हाई निकला है। बताया जा रहा है कि मेडिकल चेकअप के बाद उसे एसआईटी टीम परासिया कोर्ट में पेश करेगी।
कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया गया है। एमपी पुलिस की एसआईटी टीम उसे नागपुर एयरपोर्ट से सुबह 6.30 बजे निकली थी। सौसर होते हुए उसे छिंदवाड़ा लाया गया है। यहां थोड़ी देर SIT ने उसे शहर की गलियों में घुमाया फिर परासिया के लिए रवाना हो गई।
पत्रिका संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक परासिया इस समय छावनी में बदल गया है। रंगनाथन को यहां परासिया थाने में रखा गया है। थाने के बाहर भारी पुलिस तैनात है। फिलहाल उसका मेडिकल चेकअप चल रहा है। दोपहर 2 बजे उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि रंगनाथन को 5 दिन की रिमांड पर लिया जा सकता है।
