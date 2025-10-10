21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर बाद कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया गया है। एमपी पुलिस की एसआईटी टीम उसे नागपुर एयरपोर्ट से सुबह 6.30 बजे निकली थी। सौसर होते हुए उसे छिंदवाड़ा लाया गया है। यहां थोड़ी देर SIT ने उसे शहर की गलियों में घुमाया फिर परासिया के लिए रवाना हो गई।