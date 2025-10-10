Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर बाद कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Coldrif owner arrested: एमपी के छिंदवाडा़ जिले के परासिया में भारी पुलिस बल तैनात, कोल्ड्रिफ मालिक रंगनाथन की मेडिकल जांच जारी, बढ़ा हुआ निकला बीपी, थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

Sanjana Kumar

Oct 10, 2025

Coldrif owner arrested

Coldrif owner arrested: परासिया थाने के बाहर एसआईटी टीम के साथ कोल्ड्रिफ का मालिक रंगनाथन(फोटो: पत्रिका)

Coldrif owner arrested: मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटे जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन का बीपी बढ़ा हुआ है। पुलिस ने उसे मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेजा था। जहां मेडिकल जांच में उसका बीपी हाई निकला है। बताया जा रहा है कि मेडिकल चेकअप के बाद उसे एसआईटी टीम परासिया कोर्ट में पेश करेगी।

नागपुर एयरपोर्ट से सौसर होते हुए लाया गया है एमपी

कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया गया है। एमपी पुलिस की एसआईटी टीम उसे नागपुर एयरपोर्ट से सुबह 6.30 बजे निकली थी। सौसर होते हुए उसे छिंदवाड़ा लाया गया है। यहां थोड़ी देर SIT ने उसे शहर की गलियों में घुमाया फिर परासिया के लिए रवाना हो गई।

परासिया बना छावनी

Coldrif owner arrested: परासिया थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। रंगनाथन को यहीं रखा गया है।

पत्रिका संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक परासिया इस समय छावनी में बदल गया है। रंगनाथन को यहां परासिया थाने में रखा गया है। थाने के बाहर भारी पुलिस तैनात है। फिलहाल उसका मेडिकल चेकअप चल रहा है। दोपहर 2 बजे उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि रंगनाथन को 5 दिन की रिमांड पर लिया जा सकता है।

Coldrif owner arrested

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर बाद कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Cough Syrup Case Shocking Update

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Death Case Big Breaking

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Cough Syrup Case

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case

‘जहरीली कफ सिरप’ से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

Cough Syrup Case

एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case

4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

Cough syrup case

141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

