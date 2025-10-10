Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

OBC आरक्षण पर एमपी में सियासी जंग तेज, कांग्रेस के हमले पर मंत्री का बड़ा पलटवार

MP Politics: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, वहीं भाजपा की पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर पलटवार

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 10, 2025

MP Politics on OBC Reservation Case

MP Politics on OBC Reservation Case: कांग्रेस के जीतू पटवारी ने बोला हमला, तो बीजेपी मंत्री कृष्णा गौर ने किया पलटवार..सियासी गरमी तेज।

MP Politics On OBC: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रहे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मामले में अंतिम सुनवाई नवंबर में होगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा समय मांगा है। जिसके बाद एमपी में सियासी (MP Politics) पारा हाई हो गया है। कांग्रेस (MP Congress) और भाजपा (MP BJP) आमने-सामने हैं। मामले को लेकर जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, वहीं भाजपा की पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।

27% आरक्षण नहीं देना चाहती सरकार- जीतू पटवारी

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। एमपी सरकार द्वारा बार-बार सुप्रीम कोर्ट में तारीखें आगे बढ़वाने से यह स्पष्ट संदेश मिल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार बुधवार और गुरुवार को सुनवाई के दौरान यही कोशिश करती रही कि तारीख आगे बढे ताकि मामला फैसले तक नहीं पहुंचे। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी एक नाटक था। लेकिन हम सरकार के उस ढोंग में नहीं फंसेंगे।

कांग्रेस की मंशा ही नहीं कि आरक्षण का हक मिले: कृष्णा गौर

सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर चल रही सुनवाई के बीच सियासी गहमागहमी जारी है। कांग्रेस ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की कभी मंशा ही नहीं थी कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिल सके। जबकि भाजपा सरकार ईमानदारी से ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / OBC आरक्षण पर एमपी में सियासी जंग तेज, कांग्रेस के हमले पर मंत्री का बड़ा पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बन गया फॉर्मेट, Cyber ​​Fraud से बचाएगा ये हेल्प लाइन नंबर…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

NGT ने सब्मिट की रिपोर्ट, 7 से ज्यादा गांवों में पक्के निर्माण

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Case Shocking Update
भोपाल

एमपी में बारिश का नया सिस्टम होगा एक्टिव, बढ़ रही ठंड, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather Heavy Rain
भोपाल

5 साल के बच्चे के कान से निकला LED बल्ब, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.