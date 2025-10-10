OBC आरक्षण पर एमपी में सियासी जंग तेज, कांग्रेस के हमले पर मंत्री का बड़ा पलटवार

MP Politics On OBC: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रहे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मामले में अंतिम सुनवाई नवंबर में होगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा समय मांगा है। जिसके बाद एमपी में सियासी (MP Politics) पारा हाई हो गया है। कांग्रेस (MP Congress) और भाजपा (MP BJP) आमने-सामने हैं। मामले को लेकर जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, वहीं भाजपा की पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।