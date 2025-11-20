एमपी में निकली अंधविश्वास की ‘बारात’, ढ़ोल बजाते आत्मा लेने पहुंचे लोग, देखें वीडियो

रतलाम मेडिकल कॉलेज में आत्मा को लेने के लिए पहुंचे ये लोग छावनी झोड़िया गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव के 1 व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो गई थी और उसकी आत्मा मेडिकल कॉलेज में ही रह गई है। मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड्स से जब ग्रामीणों ने ये बात कही कि वो मर चुके व्यक्ति की आत्मा लेने के लिए आए हैं तो वो भी हैरान रह गए। हालांकि गार्ड्स ने इन लोगों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया जिसके कारण ये लोग मेडिकल कॉलेज के वार्ड के बाहर ही पूजा पाठ करते रहे और कुछ देर बाद मेडिकल कॉलेज से रवाना हो गए।