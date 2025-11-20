Patrika LogoSwitch to English

मौसम

रतलाम

एमपी में निकली अंधविश्वास की ‘बारात’, ढ़ोल बजाते आत्मा लेने पहुंचे लोग, देखें वीडियो

mp news: 21वीं सदी में फिर दिखी अंधविश्वास की तस्वीर, मृत व्यक्ति की आत्मा लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचे लोग...।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Nov 20, 2025

ratlam

Superstition People came to take soul by playing drums watch video

mp news: हम भले ही 21वीं सदी में पहुंच गए हैं लेकिन अभी भी हमारे देश में कई लोग अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अंधविश्वास की तस्वीरें रह रहकर सामने आती रहती हैं और इस बार मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से भी अंधविश्वास का हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहां एक मृत व्यक्ति की आत्मा लेने के लिए लोग अंधविश्वास की बारात लेकर झूमते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अंधविश्वास में जकड़े इन लोगों का कहना था कि गांव के व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी और उसके बाद से उसकी आत्मा अस्पताल में ही कैद है।

देखें वीडियो-

अंधविश्वास: मृतक की आत्मा लेने पहुंचे अस्पताल

रतलाम मेडिकल कॉलेज में आत्मा को लेने के लिए पहुंचे ये लोग छावनी झोड़िया गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव के 1 व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो गई थी और उसकी आत्मा मेडिकल कॉलेज में ही रह गई है। मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड्स से जब ग्रामीणों ने ये बात कही कि वो मर चुके व्यक्ति की आत्मा लेने के लिए आए हैं तो वो भी हैरान रह गए। हालांकि गार्ड्स ने इन लोगों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया जिसके कारण ये लोग मेडिकल कॉलेज के वार्ड के बाहर ही पूजा पाठ करते रहे और कुछ देर बाद मेडिकल कॉलेज से रवाना हो गए।

पहले भी कई बार सामने आ चुकी है अंधविश्वास की ऐसी घटनाएं

ये कोई पहली बार नहीं है जब रतलाम में इस तरह से अंधविश्वास के चलते कोई अस्पताल में आत्मा लेने के लिए पहुंचा। इससे पहले भी इस तरह की अंधविश्वास की बारात यहां निकलती रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की गई लेकिन इन पर ये अंधविश्वास इतना हावी है कि वो हकीकत पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं।
(नोट: पत्रिका किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है ये खबर अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए है। )

Published on:

20 Nov 2025 06:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में निकली अंधविश्वास की 'बारात', ढ़ोल बजाते आत्मा लेने पहुंचे लोग, देखें वीडियो

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

