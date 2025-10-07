Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

झांसी रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते एमपी से गुजरने वाली ये 4 ट्रेनें निरस्त, 7 के रूट बदले..

MP News: 4 ट्रेनें जनवरी तक निरस्त, 7 ट्रेनों के रूट बदले और दो ट्रेनें आधे रास्ते तक चलेंगी...देखें सभी ट्रेनों की पूरी जानकारी...।

2 min read

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Oct 07, 2025

train

train (file photo)

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले वाले रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर से अगले साल 8 जनवरी तक प्रस्तावित अपग्रेडेशन कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली एवं रतलाम मंडल से आरंभ होने वाली कई ट्रेन की गति पर असर पड़ेगा। इसके चलते चार ट्रेन जनवरी के पहले सप्ताह तक निरस्त की गई हैं तो वहीं 7 के मार्ग बदले गए हैं। इसके अलावा 2 ट्रेनों को आधे रास्ते तक ही चलाया जाएगा।

ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

-- ट्रेन नंबर 09043 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल 30 नवंबर से 4 जनवरी तक निरस्त रहेगी।
-- ट्रेन नंबर 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक निरस्त रहेगी।
-- ट्रेन नंबर 05560 उधना-रक्सौल स्पेशल 30 नवंबर से 4 जनवरी तक निरस्त रहेगी।
-- ट्रेन नंबर 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल 29 नवंबर से 3 जनवरी तक निरस्त रहेगी।

इन ट्रेनों के रूट बदले

-- ट्रेन नंबर 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल 29 नवंबर से 3 जनवरी तक प्रयागराज छिवकी-माणिकपुर-कटनी मुरवाड़ा-बीना मार्ग से चलेगी।
-- ट्रेन नंबर 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल स्पेशल 25 नवंबर से 6 जनवरी तक बीना-कटनी मुरवाड़ा-माणिकपुर-प्रयागराज छिवकी मार्ग से चलेगी।
-- ट्रेन नंबर 04156 उधना-सुबेदारगंज स्पेशल 25 नवंबर से 6 जनवरी तक इटारसी-सतना-माणिकपुर-प्रयागराज मार्ग से चलेगी।
-- ट्रेन नंबर 04155 सुबेदारगंज-उधना स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रयागराज-माणिकपुर-सतना-इटारसी मार्ग से चलेगी।
-- ट्रेन नंबर 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल 28 नवंबर से 2 जनवरी तक गुना-ग्वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल मार्ग से चलेगी।
-- ट्रेन नंबर 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्वालियर-गुना मार्ग से चलेगी।
-- ट्रेन नंबर 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस 26 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना मार्ग से चलेगी।

ये ट्रेनें आधे रास्ते तक चलेगीं…

-- ट्रेन नंबर 19665 खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक खजुराहो के स्थान पर आगरा कैंट से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा खजुराहो से आगरा कैंट के मध्य निरस्त रहेगी।
-- ट्रेन नंबर 19666 उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस, 23 नवंबर से 6 जनवरी तक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा आगरा कैंट से खजुराहो के मध्य निरस्त रहेगी।

