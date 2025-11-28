Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

MP में प्याज 1 रुपए किलो! किसानों ने सड़क पर खाली कर दी ट्रॉली, देखें VIDEO

MP Onion Price Crash: मध्यप्रदेश के रतलाम और मंदसौर में प्याज के दाम 1 रुपए किलो तक पहुंचने के कारण किसान नाराज हैं...। शुक्रवार को रतलाम में ...।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Manish Geete

Nov 28, 2025

mp onion price crash

रतलाम के किसानों का दर्दः मेहनत की फसल कौड़ियों के दाम बिक रही है। मजबूरी में सड़क पर फेंकना पड़ा प्याज। (photo: patrika)

MP Onion Price Crash: मध्यप्रदेश की मंडियों में प्याज के लगातार गिरते दामों ने किसानों की हालत बदतर कर दी है। लागत से भी कम कीमत मिलने के कारण किसान (Onion Farmers Protest MP) अब सड़कों पर उतर आए हैं।

मालवा के रतलाम में शुक्रवार सुबह किसानों ने गुस्से में अपनी उपज सड़क पर फेंक दी, जबकि मंदसौर में प्याज की अंतिम यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया। किसानों का कहना है कि बाजार में प्याज की कीमतें कितनी टूट चुकी हैं और वे किस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। मंडी में भी एक रुपए किलो प्याज खरीदी जा रही है। इससे तो अच्छा है कि हम फसल ही नष्ट कर दें।

शुक्रवार सुबह रतलाम की सैलाना मंडी के आसपास किसानों का गुस्सा देखने को मिला। मंडी में प्याज सिर्फ एक रुपए किलो (Onion Price 1 Rupee) बिकने लगा, तो किसान भड़क गए। उन्होंने अपने प्याज बेचने से इनकार कर दिया और मंडी के गेट पर प्याज से भरी ट्रॉली खाली कर दी। सड़क पर प्याज के ढेर लगने पर वहां जाम की स्थिति बन गई थी। किसानों का कहना है कि जब कीमत लागत से भी कम मिल रही है, तो इस उपज को घर ले जाने का खर्च क्यों उठाएं।

मंदसौर में ऐसे व्यक्त किया विरोध

प्याज की कम कीमत मिलने से मंदसौर के किसान भी पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं। धमनार क्षेत्र में किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। किसानों ने बैंड-बाजे के साथ प्याज की 'अंतिम यात्रा' ही निकाल दी। शिव मंदिर से लेकर श्मशान घाट तक यह यात्रा ले जाई गई, जहां किसानों ने विधि-विधान से प्याज को मुखाग्नि दी और पंचतत्व में विलीन करने की रस्म निभाई। किसानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे किसी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही यह उम्मीद जताते हुए प्याज का संस्कार किया कि अगले साल इसकी कीमतें सुधरें और उनकी रोजी-रोटी आगे भी चल सके।

क्यों जमीन पर आए प्याज के भाव?

मंदसौर के किसानों ने आरोप लगाया कि काफी समय से प्याज पर 25% निर्यात शुल्क लगा हुआ है, जिसके कारण भारतीय प्याज का निर्यात ठप हो गया है और घरेलू बाजार में कीमतें जमीन पर आ गई हैं। फिलहाल कई जिलों में प्याज 1 से 10 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जो किसानों की लागत 10–12 रुपए से कम है। किसानों ने सरकार से निर्यात शुल्क हटाने और समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 04:06 pm

Published on:

28 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP में प्याज 1 रुपए किलो! किसानों ने सड़क पर खाली कर दी ट्रॉली, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये क्या? भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ एक हुई कांग्रेस-करणी सेना, जिपं में मचा बवाल

ratlam Zila Panchayat chairperson no confidence motion mp news
रतलाम

रिटायर्ड शिक्षिका का गला रेतकर हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, TI से बंदूक छीनकर हो रहा था फरार

Short Encounter
रतलाम

घर के सामने से दलित दुल्हन की बिंदोली निकलना दबंगों को गुजरी इतनी नागवार, जमकर कटा बवाल

MP News
रतलाम

#Breaking : Ratlam में हत्या के मामले में मिला पुलिस को अहम सुराग, बेहद करीब पहुंची पुलिस हत्यारे के

Commits suicide
रतलाम

#Ratlam में रोक दिया कई कर्मचारियों का वेतन, जाने क्या है इसका कारण

ratlam hospital
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.