MP में प्याज 1 रुपए किलो! किसानों ने सड़क पर खाली कर दी ट्रॉली, देखें VIDEO

प्याज की कम कीमत मिलने से मंदसौर के किसान भी पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं। धमनार क्षेत्र में किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। किसानों ने बैंड-बाजे के साथ प्याज की 'अंतिम यात्रा' ही निकाल दी। शिव मंदिर से लेकर श्मशान घाट तक यह यात्रा ले जाई गई, जहां किसानों ने विधि-विधान से प्याज को मुखाग्नि दी और पंचतत्व में विलीन करने की रस्म निभाई। किसानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे किसी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही यह उम्मीद जताते हुए प्याज का संस्कार किया कि अगले साल इसकी कीमतें सुधरें और उनकी रोजी-रोटी आगे भी चल सके।