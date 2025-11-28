MP में प्याज 1 रुपए किलो! किसानों ने सड़क पर खाली कर दी ट्रॉली, देखें VIDEO

रतलाम के किसानों का दर्दः मेहनत की फसल कौड़ियों के दाम बिक रही है। मजबूरी में सड़क पर फेंकना पड़ा प्याज। (photo: patrika)
MP Onion Price Crash: मध्यप्रदेश की मंडियों में प्याज के लगातार गिरते दामों ने किसानों की हालत बदतर कर दी है। लागत से भी कम कीमत मिलने के कारण किसान (Onion Farmers Protest MP) अब सड़कों पर उतर आए हैं।
मालवा के रतलाम में शुक्रवार सुबह किसानों ने गुस्से में अपनी उपज सड़क पर फेंक दी, जबकि मंदसौर में प्याज की अंतिम यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया। किसानों का कहना है कि बाजार में प्याज की कीमतें कितनी टूट चुकी हैं और वे किस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। मंडी में भी एक रुपए किलो प्याज खरीदी जा रही है। इससे तो अच्छा है कि हम फसल ही नष्ट कर दें।
शुक्रवार सुबह रतलाम की सैलाना मंडी के आसपास किसानों का गुस्सा देखने को मिला। मंडी में प्याज सिर्फ एक रुपए किलो (Onion Price 1 Rupee) बिकने लगा, तो किसान भड़क गए। उन्होंने अपने प्याज बेचने से इनकार कर दिया और मंडी के गेट पर प्याज से भरी ट्रॉली खाली कर दी। सड़क पर प्याज के ढेर लगने पर वहां जाम की स्थिति बन गई थी। किसानों का कहना है कि जब कीमत लागत से भी कम मिल रही है, तो इस उपज को घर ले जाने का खर्च क्यों उठाएं।
प्याज की कम कीमत मिलने से मंदसौर के किसान भी पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं। धमनार क्षेत्र में किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। किसानों ने बैंड-बाजे के साथ प्याज की 'अंतिम यात्रा' ही निकाल दी। शिव मंदिर से लेकर श्मशान घाट तक यह यात्रा ले जाई गई, जहां किसानों ने विधि-विधान से प्याज को मुखाग्नि दी और पंचतत्व में विलीन करने की रस्म निभाई। किसानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे किसी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही यह उम्मीद जताते हुए प्याज का संस्कार किया कि अगले साल इसकी कीमतें सुधरें और उनकी रोजी-रोटी आगे भी चल सके।
मंदसौर के किसानों ने आरोप लगाया कि काफी समय से प्याज पर 25% निर्यात शुल्क लगा हुआ है, जिसके कारण भारतीय प्याज का निर्यात ठप हो गया है और घरेलू बाजार में कीमतें जमीन पर आ गई हैं। फिलहाल कई जिलों में प्याज 1 से 10 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जो किसानों की लागत 10–12 रुपए से कम है। किसानों ने सरकार से निर्यात शुल्क हटाने और समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग