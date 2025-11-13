‘मुख्यमंत्री’ को ‘जीतू पटवारी’ ने दिया खुला चैलेंज, बोले- ‘चुनाव आने दो…चूल्हे हिला देंगे’

जीतू पटवारी ने कहा कि उन्हें (सीएम) सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सहायक बोलेंगे नहीं। 25 हजार ग्राम पंचायतों में 50 से 60-70 हजार लोग हैं। चुनाव आने दो उनके चूल्हे हिला देंगे। पटवारी आज सैलाना विधानसभा के गांव भग्गा सेहलोत में पूर्व मंत्री प्रभुदयाल गेहलोत की जन्म जयंती और ग्रामीण कांग्रेस के दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे थे।



बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित संरपंच सम्मेलन में कहा था कि अगर सचिव काम नहीं करेगा तो, "साले को हटा देंगे... इनकी औकात क्या, दिक्कत आएगी तो ठीक करेंगे। इसी बयान पर चुटकी लेते हुए पटवारी ने सीएम पर निशाना साधा।