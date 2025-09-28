बेसमेंट बनाने वालों को ‘नगर निगम’ ने दिए नोटिस, कब होगी कार्रवाई !

MP News: बिना अनुमति के पहले तो बेसमेंट बनाए और अब इनमें व्यवसायिक गतिविधियां करने वालों की संख्या शहर में पौने दो सौ से ज्यादा है। नगर निगम ने पिछले साल इन पर नकेल कसने के लिए नोटिस जारी किए थे किंतु ये नोटिस केवल नोटिस बनकर ही रह गए। ज्यादातर ने निगम के नोटिस का जवाब देना उचित नहीं समझा। बावजूद इसके अवैध या बिना अनुमति वाले बैसमेंट संचालक के खिलाफ निगम अमला कोई कार्रवाई नहीं कर सका।