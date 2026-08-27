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नीमच: आईपीएस इंग्लिश स्कूल का वुशू में उत्कृष्ट प्रदर्शन, तीन राज्य स्तर पर चयनित

रतलाम

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Newsdesk

Aug 27, 2026

datia news

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)

मंदसौर. नीमच में आयोजित संभाग स्तरीय वुशू मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में आईपीएस इंग्लिश स्कूल मंदसौर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के 10 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें मंदसौर, नीमच, उज्जैन, देवास, आगर-मालवा, शाजापुर और रतलाम सहित संभाग के सातों जिलों के प्रतिभागी शामिल थे। प्रतियोगिता में अंजलि कुमावत, सोनाली घुरैया और कृष्णपाल सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन तीनों खिलाड़ियों का चयन 21 से 25 सितंबर तक जबलपुर में होने वाली राज्य स्तरीय वुशू प्रतियोगिता के लिए हुआ है। टीम के अन्य खिलाड़ियों ने भी द्वितीय स्थान हासिल किया। वुशु कोच एवं ट्रेनर धवल कुमावत के मार्गदर्शन में टीम को यह सफलता मिली। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रीतिपाल सिंह राणा, मैनेजिंग डायरेक्टर भानुप्रताप सिंह राणा एवं प्राचार्या निधि झाला ने सभी पदक विजेताओं और कोच ने हर्ष व्यक्त किया है।

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Updated on:

03 Sept 2026 05:53 pm

Published on:

27 Aug 2026 06:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / नीमच: आईपीएस इंग्लिश स्कूल का वुशू में उत्कृष्ट प्रदर्शन, तीन राज्य स्तर पर चयनित

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