जन्मदिन पर भजन संध्या आयोजित

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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नीमच. एसआर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संस्थापक गोवर्धनलाल तिवारी का 82वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके पुत्र निरंजन (राजू) तिवारी और परिवारजनों ने यह आयोजन किया। सुबह ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। शाम को पंकज तिवारी एंड ग्रुप ने भजन संध्या और सम्मान समारोह आयोजित किया। शहर के कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित होकर तिवारी को शुभकामनाएं दीं। भजन संध्या के भक्तिमय गीतों से माहौल अध्यात्मिक और आनंदमय हो गया। निरंजन तिवारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
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रतलाम
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