#Railway : सिंहस्थ के पहले देश के 76 रेलवे स्टेशन को मिलेगी बड़ी सुविधा

मप्र में भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में होगा निर्माण, रतलाम में निर्माण जारी

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 02, 2025

Railways Big Decision Devuthani Ekadashi Khatushyam temple devotees Special train relief

फाइल फोटो पत्रिका

रतलाम। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के पूर्व देशभर के 76 रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया मंजूर किए गए है। इसकी मंजूरी शुक्रवार को रेल मंत्रालय ने दी है। इन 76 स्टेशन में मप्र के भोपाल, उज्जैन व जबलपुर को लाभ मिलेगा। प्रयागराज कुंभ में स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट सफल होने के बाद देशभर के 68 रेल मंडल के अधिकारियों को इसके परीक्षण के लिए भेजा गया था। उनकी रिपार्ट के बाद ही देश के ऐसे 76 रेलवे स्टेशन का चय्रन किया गया, जहां उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में जाने के लिए भीड़ होगी। अब यहां एक साल में पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। ट्रायल के लिए पहले रतलाम व इसके बाद नई दिल्ली स्टेशन पर इसका निर्माण किया है, शेष पर अब शुरू होगा।

सिंहस्थ के दौरान यात्री भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पैसेंजर्स होल्डिंग एरिया अर्थात यात्री धारण कक्ष का रतलाम में उत्कृष्ट परिणाम देखते हुए रेल मंत्रालय देशभर में 16 क्षेत्रीय रेलवे के 76 स्टेशनों पर विस्तार करने जा रहा है। रतलाम रेलवे स्टेशन पर पूर्व में जब भीड़ बढ़ती थी तो वृद्ध हो या महिला, उनको खडे़ रहकर ट्रेन का इंतजार करना होता था। जब पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाया, इसके बाद चाहे कितनी भी भीड़ हो, मैनेजमेंट बेहतर रहा। इसी के बाद रेलवे ने रतलाम की तर्ज पर सिंहस्थ के पूर्व इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। मप्र की बात की जाए तो पश्चिम रेलवे में 8 व पश्चिम मध्य रेल में 3 स्टेशन पर इसका निर्माण होना है।

यहां होगा निर्माण

पश्चिम रेलवे : मुम्बई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, सूरत, उधना, वडोदरा, अहमदाबाद, उज्जैन, सीहोर (8 स्टेशन)

पश्चिम मध्य रेल : भोपाल, जबलपुर, कोटा (3 स्टेशन)

मध्य रेल : मुम्बई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, नागपुर, नाशिक रोड (6 स्टेशन)

पूर्व रेल : हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, भागलपुर, जसीडीह (5 स्टेशन)

पूर्व मध्य : पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (6 स्टेशन)

पूर्व तटीय रेलवे : पुरी, भुबनेश्वर, विशाखापत्तनम (3 स्टेशन)

उत्तर रेलवे : नई दिल्ली, आनंदविहार टर्मिनस, हज़रत निजामुद्दीन, दिल्ली, गाज़ियाबाद, हरिद्वार, जम्मूतवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, लुधियाना, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या धाम (12 स्टेशन)

उत्तर मध्य रेल : आगरा कैंट, मथुरा, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, कानपुर (4 स्टेशन)

पूर्वोत्तर रेलवे : गोरखपुर, बनारस, छपरा, लखनऊ जंक्शन (4 स्टेशन)

पूर्वसीमान्त रेलवे : गुवाहाटी, कटिहार (2 स्टेशन)

उत्तर पश्चिम रेलवे : जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, रींगस (5 स्टेशन)

दक्षिण रेलवे : पुरुच्चीथलाइवार डॉ. एमजी रामचन्द्रन चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम जंक्शन (4 स्टेशन)

दक्षिण मध्य रेलवे : सिकन्दराबाद, काचेगुड़ा, विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटूर, राजामुंदरी (6 स्टेशन)

दक्षिण पूर्व रेलवे : शालीमार, टाटानगर, रांची (3 स्टेशन)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे : रायपुर (1 स्टेशन)

दक्षिण पश्चिम रेल : सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु, कृष्णराजापुराम, यशवन्तपुर, मैसूरु (4 स्टेशन)

इससे कई लाभ होंगे

रतलाम मुख्यालय पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाया हुआ है। अब इसको रेल मंडल के उज्जैन स्टेशन पर बनाने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार की मंजूरी अन्य मंडल में भी दी गई है। इससे यात्रियों व रेलवे दोनों को लाभ होगा।

- अश्वनी कुमार, डीआरएम, रतलाम

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Railway : सिंहस्थ के पहले देश के 76 रेलवे स्टेशन को मिलेगी बड़ी सुविधा

