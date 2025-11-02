Railway : सिंहस्थ के पहले देश के 76 रेलवे स्टेशन को मिलेगी बड़ी सुविधा

रतलाम। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के पूर्व देशभर के 76 रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया मंजूर किए गए है। इसकी मंजूरी शुक्रवार को रेल मंत्रालय ने दी है। इन 76 स्टेशन में मप्र के भोपाल, उज्जैन व जबलपुर को लाभ मिलेगा। प्रयागराज कुंभ में स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट सफल होने के बाद देशभर के 68 रेल मंडल के अधिकारियों को इसके परीक्षण के लिए भेजा गया था। उनकी रिपार्ट के बाद ही देश के ऐसे 76 रेलवे स्टेशन का चय्रन किया गया, जहां उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में जाने के लिए भीड़ होगी। अब यहां एक साल में पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। ट्रायल के लिए पहले रतलाम व इसके बाद नई दिल्ली स्टेशन पर इसका निर्माण किया है, शेष पर अब शुरू होगा।