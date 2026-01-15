Ratlam में रिकार्ड 32 दिन में साढ़े 5 करोड़ श्रीराम नाम जाप

रतलाम. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम…के जाप शहर के प्राचीन मेहंदीकुई बालाजी मंदिर में एक माह से नित्य चल रहे हैं। 32 दिन में सवा करोड़ नाम जाप का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन भक्तों में श्रीराम नाम की अलख ऐसी जगी की साढ़े 5 करोड़ नाम जाप कर दिए। इसमें 300 से अधिक भक्त ऐसे हैं, जिन्होंने अकेले सवा-सवा लाख नाम जपकर डायरिया जमा कराई हैं।



शहर के मेहंदीकुई बालाजी मंदिर श्रीराम जय राम जयजय राम नाम की अलख हनुमान भक्तों में ऐसी जगी कि 32 दिन साढ़े 5 करोड़ नाम जाप का रिकार्ड बना दिया। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक सवा करोड़ श्रीराम नाम के जाप में नित्य सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिला-पुरुष-बालिकाओं मंदिर पहुंचकर नाम जपे, इसमें 300 से अधिक ऐसे भक्त भी रहें जिन्होंने सवा-सवा लाख राम नाम जाप किया।





3 हजार बार हनुमान चालीसा का पाठ

अंतिम दिन 3 हजार से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्तों ने किया। मकर संक्रांति पर श्रीराम नाम जाप का विश्राम हुआ। 15 जनवरी की सुबह मेहंदीकुई बालाजी मंदिर परिसर स्थित यज्ञ शाला में पूर्णाहुति यज्ञ किया गया। जिसमें मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ भक्तों ने राम नाम के साथ आहुतियां प्रदान की।





पूर्णाहुति पर हवन के बाद आरती प्रसादी

मेंहदीकुई बालाजी मंदिर न्यास एवं नवयुवक मंडल के सचिव संजय दलाल ने बताया कि आरती में अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी, पुनित भारद्वाज, जयपाल चौहान, गोपाल सेनी, नरेंद्र देवड़ा, मुकेश शर्मा आदि शामिल थे। यज्ञ के बाद दोपहर 12 बजे आरती के बाद प्रसादी का वितरण भक्तों में किया गया। गुरुवार को एक दिन का हनुमान चालीसा पाठ रखा गया, जिसमें शामिल होकर भक्तों ने 3 हजार बार पाठ किया।