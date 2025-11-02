एक साथ जली तीन चिताएं, रो पड़ा पूरा गांव, राजस्थान में हुआ था भीषण हादसा

आलमपुर ठिकरिया गांव सरपंच कैलाशचंद बोडाना ने पत्रिका को बताया कि गांव के एक ही परिवार के सभी लोग दीपावली के पहले मजदूरी के लिए राजस्थान गए थे। एक जगह काम खत्म होने के बाद यह रात को सभी फलोदी के बाप तहसील के गांव सहारणपुरा जा रहे थे तब यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही रात में परिजन गांव से रवाना हो गए थे। गंभीर रूप से घायल पूजा की रात में जोधपुर जाते समय ओसियां के पास मौत हो गई। वहां से वापस फलोदी लाया गया। जबकि पति जगदीश व टीना की मौके पर ही मौत हो गई थी। टेंपो चालक गोपी लाल की जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। ट्रॉला ड्राइवर की पहचान भगवानाराम पुत्र देवाराम के रूप में हुई है जो फरार है।