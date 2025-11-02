एक साथ जली तीन चिताएं, रो पड़ा पूरा गांव, राजस्थान में हुआ था भीषण हादसा

राजस्थान के फलोदी-बीकानेर नेशनल हाईव पर हादसा (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: रतलाम के जावरा विधानसभा के गांव आलमपुरा ठिकरिया निवासी तीन लोगों की राजस्थान के फलोदी-बीकानेर नेशनल हाईव पर सड़क हादसे में मौत हो गई। रविवार को तीनों मृतकों के शव गांव पहुंचे। तीन चिताएं एक साथ देख वहां मौजूद सभी लोगों के आंसू निकल गए। ग्रामीणों ने गमगीन आंखों से तीनों को विदाई दी। इस दौरान विधायक डॉ पांडे के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थें।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को राजस्थान के फलोदी-बीकानेर नेशनल हाईव पर टेम्पो को ट्रॉले ने पीछे से टक्कर मारी, इस हादसे में पति-पत्नी समेत कुल चार लोगों की, जिसमें जावरा के 3 शामिल की मौत हुई जबकि छह महिलाएं और तीन पुरुष घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया हैं। जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडे के अनुसार मृतक परिजन के लिए 2-2 लाख रुपए व घायलों के लिए 50 हजार रुपए की घोषणा मुयमंत्री डॉ मोहन यादव ने करते हुए राशि जारी कर दी है।
आलमपुर ठिकरिया गांव सरपंच कैलाशचंद बोडाना ने पत्रिका को बताया कि गांव के एक ही परिवार के सभी लोग दीपावली के पहले मजदूरी के लिए राजस्थान गए थे। एक जगह काम खत्म होने के बाद यह रात को सभी फलोदी के बाप तहसील के गांव सहारणपुरा जा रहे थे तब यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही रात में परिजन गांव से रवाना हो गए थे। गंभीर रूप से घायल पूजा की रात में जोधपुर जाते समय ओसियां के पास मौत हो गई। वहां से वापस फलोदी लाया गया। जबकि पति जगदीश व टीना की मौके पर ही मौत हो गई थी। टेंपो चालक गोपी लाल की जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। ट्रॉला ड्राइवर की पहचान भगवानाराम पुत्र देवाराम के रूप में हुई है जो फरार है।
