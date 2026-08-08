ऐसे मिला 3.5 साल बाद बिछड़ा बेटा, मां की आँखें नम

मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास का महत्व

मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे व्यक्तियों को अक्सर समाज से अलगाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 'अपना घर आश्रम' जैसी संस्थाएं न केवल उन्हें आश्रय और उपचार प्रदान करती हैं, बल्कि परिवार से मिलाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उचित देखभाल, चिकित्सा और परामर्श से कई लोग अपनी याददाश्त और सामान्य जीवन को पुन: प्राप्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्त्वपूर्ण हैं।



पूर्ण सहयोग व मार्गदर्शन

डॉक्टरों और काउंसलर्स की टीम ने प्रदीप को सामान्य स्थिति में लाने तथा उनकी पुरानी यादों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. कपिल आर्य एवं डॉ. गौरव के पूर्ण सहयोग व मार्गदर्शन में प्रदीप का निरंतर मानसिक उपचार किया गया। इंदौर स्थित मानसिक चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर व काउंसलर जितेंद्र सुमन ने विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए। सघन काउंसलिंग के परिणामस्वरूप ही प्रदीप अपनी पुरानी यादों, नाम और घर के पते को याद करने में सक्षम हो सके।