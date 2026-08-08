Ratlam News: कभी PM आवास था आशियाना, अब बंद सुलभ शौचालय में गुजर रही जिंदगी, सड़क किनारे पढ़ने को मजबूर मासूम

दरअसल, रतलाम के डोसी गांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी में रह रहे कई परिवारों ने पिछले 4-5 सालों से अपने अंशदान या बैंक लोन की बकाया राशि जमा नहीं की थी। प्रति परिवार लगभग 1.80 लाख रुपए की राशि बकाया होने पर राज्य शासन ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्तको सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और 150 से अधिक बकायादार परिवारों को मल्टी से बाहर कर फ्लैटों को सील कर दिया। बेदखल किए गए लोगों का सामान नगर निगम ने सुरक्षित रखवा दिया गया है। पीड़ितों ने प्रशासनिक कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और महापौर व क्षेत्रीय विधायक पर बारिश के मौसम में गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया।