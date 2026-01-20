गजब रतलाम के अफसर : सूचना के बाद भी नहीं आए जिला पंचायत की बैठक में

रतलाम. जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक चार घंटे तक चली। इस दौरान बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अफसरों पर नाराजगी जताते हुए जिपं सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। सदस्यों का कहना था कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर अफसर जरा भी गंभीर नहीं है और न कोई जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के प्रति अफसरों का यह रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बैठक के दौरान जिपं सीईओ वैशाली जैन ने एक अफसर के शासन के प्रशिक्षण में होने की जानकारी दी जबकि अन्य के अनुपस्थित रहने पर उन्हें नोटिस जारी करने की बात कही।