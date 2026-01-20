गजब रतलाम के अफसर : सूचना के बाद भी नहीं आए जिला पंचायत की बैठक में

रतलाम में अफसरों की मनमानी पर जिपं सदस्यों ने जताई नाराजगी, सामान्य सभा की बैठक में नहीं पहुंचने का मामला
रतलाम. जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक चार घंटे तक चली। इस दौरान बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अफसरों पर नाराजगी जताते हुए जिपं सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। सदस्यों का कहना था कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर अफसर जरा भी गंभीर नहीं है और न कोई जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के प्रति अफसरों का यह रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बैठक के दौरान जिपं सीईओ वैशाली जैन ने एक अफसर के शासन के प्रशिक्षण में होने की जानकारी दी जबकि अन्य के अनुपस्थित रहने पर उन्हें नोटिस जारी करने की बात कही।
जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक काफी लंबे समय के बाद हुई है। सदस्य बैठक में अपने-अपने क्षेत्र और जनता से जुड़़े मुद्दे लेकर आए थे। खासकर सडक़, बिजली और अन्य तरह के बिंदु थे। बिजली, लोनिवि, शिक्षा सहित अन्य विभागों के अफसरों की तरफ से सही जानकारी नहीं देने पर सदस्य नाराज हुए। लोनिवि कार्यरपालन यंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य विभागीय अफसरों को भी चेताया कि वे भी पूरी तरह तैयारी करके बैठक में आए वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बताया जाता है कि जिला पंचायत के कई सदस्य ऐेस बिंदु लेकर भी बैठक में तैयारी करके आए थे जो हाल ही में हुई दिशा समिति की बैठक में सामने आ चुके हैं। फिर भी सददस्यों ने अपनी तरफ से बैठक में रखे। इनमें सडक़ों, पुलियाओं की समस्याएं प्रमुख हैं। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों को नहीं मिलने का मुद्दा भी सदस्यों ने उठाया।
- शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टलों में वर्षों से जमे अधीक्षकों को तुरंत हटाया जाए और ये वर्षों कैसे जमें हैं इसकी भी जांच की जाए।
- खनिज अधिकारी रीना पाठक से पूछा कि अवैध डामर प्लांट बंद करवाओ तो उन्होंने कितने हैं इसे लेकर अनिभिज्ञता जाहिर की। उन्हें तुरंत ऐसे प्लांट बंद करवाने के निर्देश दिए।
- जनजातीय कार्य विभाग की जानकारी लेने पर सहायक आयुक्त रंजना सिंह सही जानकारी नहीं दे पाई। इससे सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ी।
- जिपं अध्यक्ष पति भी बैठक में मौजूद रहे। उन्हें इस बार सांसद ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। बैठक के दौरान विपक्षी सदस्य इसे लेकर नाराज दिखाई दिए।
