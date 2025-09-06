Ratlam पुलिस ने चोर गैंग के तीन सदस्यों को पकड़ा, चोरी का सामान भी जब्त

एसपी अमित कुमार ने बताया बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दे रखे हैं। सैलाना थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने रात्रि गश्त के दौरान चोरों पर नजर रखी। इसी दौरान थाने के ग्राम हरसोला में 2 सितंबर की रात में बकरे व सरिये चोरी करते हुए आरोपी प्रकाश उर्फ रोहित पिता रकमा भाभर (27) निवासी बईडापाटड़ा थाना सरवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इसमें दो अन्य साथियों के भी लिप्त होना पाया। सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल व थाना प्रभारी गडरिया के मार्गदर्शन में एसआई वीरसिंह देवड़ा, एएसआई सोबान सिंघाड़, प्रधान आरक्षक दिलीप देसाई व आरक्षक फकीरचन्द ने आरोपी प्रकाश से पूछताछ की तो उसने बकरे व सरिये चुराने में अपने साथी कमल भाभर व सुनील निवासी ग्राम बायड़ापाटडा थाना सरवन के भी साथ मिल कर चौकी धामनोद क्षेत्र मे लगी पवन चक्कियों से दो-तीन माह से लगातार केबल चुराना तथा राखी के त्योहार के समय धामनोद के आसपास खेतों में से पानी की मोटरों की केबल चुराना बताया। साथी आरोपी कमल पिता जीवणाभाभर व सुनील पिता कारू भाभर निवासी पाटडा को हिरासत में लेकर आरोपियों के कब्जे से छुपाकर रखी हुई चोरी की 9-10 किलो वजनी कैबल बरामद की। ये लोग केबल को छिलकर तार निकालकर फेरी वाले कबाड़ी को बेच देते थे।