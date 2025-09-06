Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

#Ratlam पुलिस ने चोर गैंग के तीन सदस्यों को पकड़ा, चोरी का सामान भी जब्त

पवन चक्कियों और कुएं की मोटरों की केबल भी चुराना स्वीकारा

रतलाम

Ashish Pathak

Sep 06, 2025

रतलाम. खेत से पानी की मोटर की कैबल चोरी करने वाली गैंग को सैलाना पुलिस ने धरदबोचा है। गैंग के तीन सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनसे इनसे बकरे और सरिया ही नहीं चोरी की केबल भी बरामद हुई है।

एसपी अमित कुमार ने बताया बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दे रखे हैं। सैलाना थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने रात्रि गश्त के दौरान चोरों पर नजर रखी। इसी दौरान थाने के ग्राम हरसोला में 2 सितंबर की रात में बकरे व सरिये चोरी करते हुए आरोपी प्रकाश उर्फ रोहित पिता रकमा भाभर (27) निवासी बईडापाटड़ा थाना सरवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इसमें दो अन्य साथियों के भी लिप्त होना पाया। सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल व थाना प्रभारी गडरिया के मार्गदर्शन में एसआई वीरसिंह देवड़ा, एएसआई सोबान सिंघाड़, प्रधान आरक्षक दिलीप देसाई व आरक्षक फकीरचन्द ने आरोपी प्रकाश से पूछताछ की तो उसने बकरे व सरिये चुराने में अपने साथी कमल भाभर व सुनील निवासी ग्राम बायड़ापाटडा थाना सरवन के भी साथ मिल कर चौकी धामनोद क्षेत्र मे लगी पवन चक्कियों से दो-तीन माह से लगातार केबल चुराना तथा राखी के त्योहार के समय धामनोद के आसपास खेतों में से पानी की मोटरों की केबल चुराना बताया। साथी आरोपी कमल पिता जीवणाभाभर व सुनील पिता कारू भाभर निवासी पाटडा को हिरासत में लेकर आरोपियों के कब्जे से छुपाकर रखी हुई चोरी की 9-10 किलो वजनी कैबल बरामद की। ये लोग केबल को छिलकर तार निकालकर फेरी वाले कबाड़ी को बेच देते थे।

जब्त सामग्री

- चोरी में तार काटने में उपयोग में लाए गए प्लायर, पिंचिस, पाने, दराता, सब्बल।

- खेतों के कुएं में मोटरों की केबल के टुकड़े 9 -10 किलो

- चोरी हुए 3 बकरे एवं इमारत के सरिये 250 किलो

Updated on:

06 Sept 2025 12:04 pm

Published on:

06 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam पुलिस ने चोर गैंग के तीन सदस्यों को पकड़ा, चोरी का सामान भी जब्त

