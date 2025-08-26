रीवा-डॉ आंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन चलेगी

रतलाम। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर तथा त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए रीवा-डॉ आंबेडकर नगर-रीवा के मध्य ट्रेन नंबर 01704/01703 स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे चलेगी।
ट्रेन नंबर 01704 रीवा-डॉ आंबेडकर नगर स्पेशल 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रीवा से प्रति शनिवार को चलेगी। ट्रेन शनिवार को रीवा से 2रात 10.20 बजे चलकर रविवार दोपहर 3.05 बजे डॉ आंबेडकर नगर पहुंचेगी। ट्रेन रतलाम मंडल के सीहोर 10.05 बजे, शुजालपुर 11.05 बजे, मक्सी 11.50 बजे, देवास 1.21 बजे तथा इंदौर 2.15 बजे रविवार को पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 01703 डॉ आंबेडकर नगर-रीवा स्पेशल 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक डॉ आंबेडकर नगर से प्रति रविवार को चलेगी। यह ट्रेन डॉ आंबेडकर नगर से रविवार रात 9.20 बजे चलेगी तथा सोमवार दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी। ट्रेन इंदौर 9.45 बजे, देवास 10.30 बजे, मक्सी 11.30 बजे रविवार को तथा शुजालपुर देर रात 12.25 बजे एवं सीहोर 1.12 बजे सोमवार को पहुंचेगी।
यहां होगा ठहराव
इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, सीहोर, शुजालपुर, मक्सी, देवास एवं इंदौर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है।
28 अगस्त से होगी बुकिंग शुरू
ट्रेन नंबर 01703 डॉ आंबेडकर नगर-रीवा स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग 28 अगस्त से सभी यात्री आरक्षण केंद्र एवंआईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। इन ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।