रीवा-डॉ आंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन चलेगी

ट्रेन नंबर 01704 रीवा-डॉ आंबेडकर नगर स्पेशल 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रीवा से प्रति शनिवार को चलेगी। ट्रेन शनिवार को रीवा से 2रात 10.20 बजे चलकर रविवार दोपहर 3.05 बजे डॉ आंबेडकर नगर पहुंचेगी। ट्रेन रतलाम मंडल के सीहोर 10.05 बजे, शुजालपुर 11.05 बजे, मक्सी 11.50 बजे, देवास 1.21 बजे तथा इंदौर 2.15 बजे रविवार को पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 01703 डॉ आंबेडकर नगर-रीवा स्पेशल 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक डॉ आंबेडकर नगर से प्रति रविवार को चलेगी। यह ट्रेन डॉ आंबेडकर नगर से रविवार रात 9.20 बजे चलेगी तथा सोमवार दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी। ट्रेन इंदौर 9.45 बजे, देवास 10.30 बजे, मक्सी 11.30 बजे रविवार को तथा शुजालपुर देर रात 12.25 बजे एवं सीहोर 1.12 बजे सोमवार को पहुंचेगी।